García-Page traslada al Rey que el incendio de Navalmoralejo desciende a Nivel 1

El Rey Felipe VI posa en audiencia junto al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), en foto de archivo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado esta noche al Rey Felipe VI de que el incendio declarado en Navalmoralejo ha descendido a Situación Operativa Nivel 1, tras una jornada de intenso trabajo en su extinción.

Fuentes del entorno de García-Page han señalado a Europa Press que la conversación se produjo a las 21.50 horas, después de que el monarca mostrara su preocupación por los seis incendios activos en la comunidad autónoma.

Durante la comunicación, el presidente regional destacó la «evolución favorable« del fuego de Navalmoralejo, el que más inquietaba por su magnitud. El incendio, originado en la provincia de Toledo, ha pasado a terreno extremeño y ha afectado a poco más de 3.000 hectáreas.

Aunque el nivel de riesgo se ha reducido, las labores de extinción continúan durante la noche, una vez retirados los medios aéreos. Según el Plan Infocam, se mantienen 149 efectivos distribuidos en una veintena de medios terrestres.

Durante la tarde de este martes se han declarado otros dos incendios. El primero, en el término municipal de Anchuras (Ciudad Real), en la entidad menor Gamonoso, fue detectado a las 16.36 horas tras un particular. En su control han intervenido 27 medios —ocho aéreos y 19 terrestres— y 72 personas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta.

El segundo fuego se inició en el término municipal de Semillas (Guadalajara) a las 18.06 horas y quedó controlado sobre las 20.20 horas. En él han trabajado 11 medios —tres aéreos y ocho terrestres— y 46 personas. Además, preocupa otro incendio declarado en Calera y Chozas, en la entidad menor de Alberche del Caudillo, detectado a las 18.15 horas.