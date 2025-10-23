García-Page, Andrés Gómez Mora, Rafael Martín Molero y el chef Javier Chozas, Premios Cornicabra de Oro

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo, con motivo de su 25º aniversario, ha concedido de forma especial cuatro premios Cornicabra de Oro, que reconocen a personas o instituciones que han destacado por su contribución a la promoción de los aceite ... de oliva virgen extra de esta Denominación de Origen.

En esta ocasión han sido para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page por su firme compromiso por la agricultura y el desarrollo rural, e impulsar un olivar manchego que genera arraigo y futuro en los pueblos de la región, garantizando así el porvenir de nuestros aceites.

También ha recibido el Cornicabra de Oro Andrés Gómez Mora, por ser el fundador y primer presidente del Consejo Regulador de la DOP, y por su larga trayectoria siendo «un referente» en la defensa del cooperativismo agrario y a la defensa del desarrollo rural.

Rafael Martín Molero, director general de Caja Rural Castilla-La Mancha (actual Eurocaja Rural) entre noviembre de 1994 y julio de 2011, ha sido también reconocido con esta distinción por su firme apoyo en este proyecto que cumple 25 años, desarrollando un papel fundamental en el momento de la fundación de la DOP y siendo «ejemplo» de compromiso, inclusión y cercanía y referente para generaciones futuras.

Por último, Javier Chozas Martín, chef natural de Sonseca (Toledo), gerente de Ákera Catering, que lleva años apostando por la utilización del AOVE Montes de Toledo en su cocina, además de haber colaborado en el espacio Cocinando Contigo durante 3 años, patrocinado por esta DOP, en el programa de televisión Estando Contigo de CMMedia, también ha recibido este premio.

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo celebra este año 2025 el 25º aniversario de su reconocimiento por parte de la Unión Europea y su inscripción en el Registro Comunitario de Denominaciones de Origen Protegidas.

Con motivo de esta efeméride, este jueves se ha celebrado un acto conmemorativo en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural, en Toledo, presidido por el presidente regional, con la participación del presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de la DOP Montes de Toledo, Gregorio Gómez López, entre otras autoridades presentes.

Impulso al sector del aceite

Gregorio Gómez-López ha celebrado la consolidación de un proyecto que nació a finales de los años 90 «con una gran ilusión, sacrificio y mucho esfuerzo» compartido con la Consejería de Agricultura, con el objetivo de dar valor a los aceites producidos en la zona de la variedad Cornicabra, hasta entonces muy desconocida para el consumidor.

El presidente ha subrayado que «la calidad en el aceite ya la teníamos, pero era necesario mostrársela al consumidor«. En este sentido, ha destacado que apostar por la puesta en marcha de una denominación de origen monovarietal, centrada exclusivamente en la Cornicabra, »fue una decisión valiente y arriesgada, pero los resultados han demostrado que ha dado sus frutos y ha sido reconocida internacionalmente año tras año, además de contar con un panel de cata reconocido como uno de los mejores del mundo«.

Finalmente, Gómez-López ha rendido homenaje a los fundadores de la Denominación de Origen, recordando a «todos aquellos que hicieron posible su creación», entre ellos los antiguos patronos, los miembros de la Consejería de Agricultura, así como los patronos actuales, las almazaras, cooperativas y el equipo técnico de la DOP, cuyo trabajo continuo mantiene vivo el espíritu de excelencia que caracteriza a los Aceites Montes de Toledo.

Por su parte, Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural, ha felicitado, en nombre de la entidad, a la DOP Montes de Toledo por su trayectoria y a los premiados de este año. «Hablar de los Montes de Toledo, es hablar de AOVE, y hablar de la Denominación de Origen es sinónimo de rigurosidad, liderazgo y compromiso«, ha reconocido.

«Tenemos que seguir cuidando nuestra tierra para conseguir el mejor fruto y que nuestros aceites sigan siendo reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras», ha reiterado, haciendo alusión al continuo apoyo a los agricultores y almazaras, incluyendo acciones como el proyecto de formación Aula Virgen Extra, que vienen desarrollando la entidad y la DOP de forma conjunta desde hace dos años.

25 años: «la historia de un éxito»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el encargado de clausurar el acto, agradeciendo la concesión del Premio Cornicabra de Oro, que ha recibido en nombre de toda la comunidad autónoma.

Durante su intervención, García-Page ha subrayado que «25 años representan la historia de un éxito. No todo habrá salido perfecto, ni todo habrá permanecido en el tiempo, pero esta es una edad más que suficiente para hablar de un éxito evidente: el de haber sobrevivido y crecido en un mundo lleno de proyectos vertiginosos».

El presidente ha destacado el desarrollo exponencial del sector del aceite en la región, y especialmente en los Montes de Toledo, recordando que «el presidente Bono ya tuvo claro en su momento que Castilla-La Mancha debía recuperar el tiempo perdido en la historia y apostar decididamente por defender lo nuestro: nuestros productos, nuestros recursos y nuestro patrimonio. En definitiva, nuestra identidad como pueblo, porque nos lo debíamos a nosotros mismos».

García-Page ha definido este impulso como «una reafirmación del compromiso con la excelencia y con la apertura de la economía del sector primario», que marcó el inicio de una trayectoria de éxito. «Hoy podemos decir con orgullo que tenemos uno de los mejores aceites del mundo, y las cifras lo demuestran: las exportaciones de aceite han crecido un 133%, muy por encima de otros productos», ha señalado.

Finalmente, ha concluido con un mensaje de apoyo al medio rural: «Defender nuestro aceite es defender el mundo en el que se desarrolla: nuestros pueblos, su entorno y las personas que viven de él. Esta región ha triunfado en la defensa de sus productos y especialmente en el aceite, lo que nos abre puertas al mercado y a su venta a un mejor precio», cerrando sus palabras dirigiéndose a Gregorio Gómez López, «cuanto mejor os vaya, mejor le va a Castilla-

Durante el acto se ha hecho entrega de los Premios Cornicabra 2025, galardones que reconocen cada año la excelencia de los mejores aceites de oliva virgen extra amparados por la Denominación de Origen.

En esta 23ª edición, el primer premio Cornicabra ha sido concedido al AOVE 'Cinco Elementos', elaborado por la almazara La Pontezuela, de Los Navalmorales (Toledo), que ha recibido Juan Antonio Gómez Pintado. Como consecuencia, el Premio 'Maestro Molinero', patrocinado por Pieralisi España, recae este año en Enrique Acevedo Ortiz, responsable de la elaboración del aceite premiado.

El primero de los accésits ha sido otorgado a la Cooperativa Tesoro de Guarrazar, por el aceite producido por sus socios en Guadamur (Toledo), el que fuera primer premio de la pasada edición, recibido por Jesús Escribano, presidente de la Cooperativa. Mientras que el segundo accésit ha sido para Al Alma del Olivo, por su cornicabra elaborado en la Finca 'El Torrao', situada en el término municipal de La Guardia (Toledo), que ha recogido Tomás Madrid.

Asimismo, el Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico ha sido concedido a Al Alma del Olivo, en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y la calidad, que ha recogido Clara Gil Alonso, de manos de García-Page, quien ha entregado todos los reconocimientos.