García-Page, Andrés Gómez Mora, Rafael Martín Molero y el chef Javier Chozas, Premios Cornicabra de Oro

AVOE 'Cinco Elementos', de Finca La Pontezuela ha recogido el primer premio y el premio 'Maestro Molinero', patrocinado por Pieralisi España, ha recaído este año en Enrique Acevedo Ortiz

García-Page: «En 10 años las exportaciones de aceite han crecido un 133%, estamos en el camino correcto»

García Page con otros premiados por la DOP Montes de Toledo piedad-L

Toledo

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo, con motivo de su 25º aniversario, ha concedido de forma especial cuatro premios Cornicabra de Oro, que reconocen a personas o instituciones que han destacado por su contribución a la promoción de los aceite ... de oliva virgen extra de esta Denominación de Origen.

