Suscribete a
ABC Premium

El futuro de los fondos europeos en Toledo sigue en el aire y se convierte en arma política en el Pleno

El PP saca adelante exigir al Gobierno que revise y rectifique la resolución que deja a Toledo fuera de la convocatoria, mientras que el PSOE se acerca al consenso con una transaccional que el PP rechaza

El Ayuntamiento de Toledo calcula que le corresponden entre 5 y 9,7 millones de los fondos

Pleno del Ayuntamiento de Toledo celebrado este viernes
Pleno del Ayuntamiento de Toledo celebrado este viernes ABC

J. Guayerbas

Toledo

Nueva batalla política en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo, esta vez en torno a la distribución de los Fondos Europeos para el Desarrollo Local (EDIL). El Grupo Municipal del PP presentó una moción para exigir al Gobierno de España que rectifique su decisión ... de excluir a Toledo de estos fondos, solicitando la inclusión inmediata de la ciudad como beneficiaria, aplicando el prorrateo de la senda financiera entre los planes que superen los 50 puntos, tal como establece la convocatoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app