La Fundación del VIII centenario de la Catedral de Toledo ofrece cursos para guías oficiales de turismo

Los cursos están dirigidos a guías habilitados para la Catedral de Toledo y la Pulsera Turística

La Fundación 'Primatialis Sedes Toletana', en colaboración con la empresa Proyectos Culturales, ha puesto en marcha un programa de formación dirigido a guías oficiales de turismo de cara al VIII Centenario de la Catedral de Toledo, que se conmemorará en 2026. La iniciativa incluye cuatro cursos monográficos que se celebrarán entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre de 2025 con el propósito de reforzar la calidad interpretativa del templo y fomentar una mayor comprensión de su dimensión histórica, artística, religiosa y patrimonial.

Las sesiones formativas, de carácter presencial, tendrán lugar los días 23 y 30 de septiembre y 7 y 14 de octubre en la Sala Capitular de verano y en otras dependencias de la Catedral Primada. Cada curso estará impartido por especialistas vinculados a la gestión y conservación del templo y contará con un aforo máximo de 70 asistentes.

El programa abordará cuatro grandes bloques temáticos: una historia general de la Catedral desde sus orígenes visigodos hasta la actualidad; la evolución arquitectónica y estilística del edificio, con un recorrido técnico por sus espacios; los procesos de restauración y conservación del patrimonio catedralicio; y la gestión institucional, económica y turística del templo.

La inscripción, gratuita, se abrió el 5 de septiembre de 2025 y se podrá realizar exclusivamente de manera online a través de la plataforma educativa www.umaformacion.com.

Los cursos están dirigidos a guías habilitados para la catedral de Toledo y la Pulsera Turística, y cada persona podrá apuntarse como máximo a dos monográficos. Una vez cubierto el aforo, se activará una lista de espera.

Con esta propuesta, la Fundación 'Primatialis Sedes Toletana' reafirma su compromiso con la formación continua y con la puesta en valor del patrimonio religioso y cultural, consolidando a la Catedral como espacio de referencia para el conocimiento y la divulgación.

La fundación, erigida en 2022 por el arzobispo de Toledo, tiene como finalidad «fomentar, promover y apoyar las iniciativas que impulsen las obras de apostolado, evangelización y cultura de la Catedral Metropolitana de Toledo y Primada de España, aunando la colaboración y participación de las diferentes instituciones canónicas y civiles».

Por su parte, Proyectos Culturales, entidad colaboradora en esta iniciativa, está especializada en la gestión y difusión del patrimonio cultural y mantiene una colaboración habitual con la Santa Iglesia Catedral de Toledo en el diseño de programas formativos y de divulgación.