Francisco Herrero toma posesión como nuevo jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha: «Un policía de raza con 44 años de servicio a España»

«Es difícil concitar tanta unanimidad en el elogio a quien es el nuevo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha». Con estas palabras, el director general de la Policía, Francisco Pardo, ha resumido el sentir general en el acto ... de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en la región, Francisco Herrero Fernández-Quesada, celebrado este martes en el Paraninfo de San Pedro Mártir, en Toledo.

El nuevo jefe superior juró su cargo ante la Constitución en una ceremonia solemne que reunió a numerosas autoridades policiales, militares y civiles, entre ellas el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Francisco Herrero, con 44 años de servicio en la Policía Nacional, regresa a Castilla-La Mancha, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como responsable de la comisaría de Talavera de la Reina, de Toledo y como jefe regional de operaciones, antes de asumir la dirección de la División de Documentación en Madrid, donde impulsó la modernización del DNI electrónico.

«Vuelvo con una mochila cargada de humildad y responsabilidad»

En su discurso, Herrero expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y subrayó su compromiso con una Policía «moderna, cercana y empática».

«Vuelvo a Castilla-La Mancha, una región donde he pasado los mejores años de mi vida profesional. Regreso con una mochila cargada de humildad, ilusión, esfuerzo, trabajo y, sobre todo, responsabilidad», afirmó.

El nuevo jefe superior destacó la importancia de la prevención como base del trabajo policial, aunque, según dijo, «no siempre tenga grandes titulares». También defendió la necesidad de mantener la cercanía con la ciudadanía, a través de los servicios 091 y las unidades de atención directa:

«Debemos cuidar esas ventanas a la sociedad, ser un cuerpo abierto, querido y con vocación de servicio».

Tolón recuerda a las víctimas de la dana y destaca la labor policial

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, felicitó a Herrero por su nombramiento y agradeció «la sensibilidad y el compromiso» de la Policía Nacional con Castilla-La Mancha.

«Sé que asumes esta designación como un honor, pero también como una intensa responsabilidad», señaló.

Tolón tuvo palabras de recuerdo para las víctimas de la DANA de 2023, que dejó siete fallecidos en la región, y reconoció la labor de la Policía Nacional «por estar siempre donde más se les necesita».

También reivindicó el papel del cuerpo frente a los nuevos desafíos de la sociedad actual: los desastres naturales, la delincuencia cibernética y la violencia de género.

«Contamos con unas fuerzas y cuerpos de seguridad modernas, referentes en profesionalidad, competencia y eficacia, que han hecho de España uno de los países más seguros del mundo», afirmó.

Francisco Pardo: «La seguridad está en la base de la democracia»

El acto lo presidió el director general de la Policía, Francisco Pardo, quien elogió la trayectoria de Herrero y destacó su liderazgo y compromiso:

«Paco Herrero es un policía de raza. Ha servido durante 44 años a España y a los ciudadanos. Su experiencia es un activo fundamental para esta nueva etapa».

Pardo subrayó que la Policía Nacional «vive un momento de modernización y refuerzo», con un incremento de efectivos —más de 11.000 agentes activos que hace siete años— y mejoras en infraestructuras, como las nuevas comisarías provinciales de Cuenca y Puertollano, además del proyecto de la base del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), con una inversión superior a los 60 millones de euros.

«Ser policía es una de las formas más bonitas de servir a los ciudadanos. La seguridad está en la base de la democracia; sin seguridad no hay derechos que ejercitar ni progreso que construir», afirmó Pardo, quien concluyó su intervención invitando a todos los presentes a ponerse en pie para proclamar: «¡Viva España! ¡Viva el Rey!».

Una jefatura reforzada

Con la llegada de Herrero, la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha —que actualmente cuenta con más de 1.600 agentes, un 20 % más que hace siete años— afronta una nueva etapa centrada en la prevención, la coordinación institucional y la atención ciudadana. El nuevo jefe asume el reto con la convicción de que la seguridad es «el soporte de cualquier otra necesidad social».

«Solo estando a la altura de lo que demandan los ciudadanos recibiremos a cambio su mayor recompensa: la confianza, el respeto y el afecto», concluyó.