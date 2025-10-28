Suscribete a
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

Francisco Herrero toma posesión como nuevo jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha: «Un policía de raza con 44 años de servicio a España»

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha asistido en Toledo a la toma de su toma de posesión en una ceremonia solemne que reunió a numerosas autoridades policiales, militares y civiles, entre ellas la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez

Francisco Herrero, nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha

Francisco Herrero, jurando su cargo como Jefe Superior de Policía de Castilla-La Mancha
Francisco Herrero, jurando su cargo como Jefe Superior de Policía de Castilla-La Mancha H. FRAILE
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

«Es difícil concitar tanta unanimidad en el elogio a quien es el nuevo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha». Con estas palabras, el director general de la Policía, Francisco Pardo, ha resumido el sentir general en el acto ... de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en la región, Francisco Herrero Fernández-Quesada, celebrado este martes en el Paraninfo de San Pedro Mártir, en Toledo.

