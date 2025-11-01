Suscribete a
Entre flores y silencio, los toledanos recuerdan así a sus seres queridos

El Día de Todos los Santos transforma el cementerio municipal en un punto de encuentro para rendir homenaje a los que ya no están

Todos los Santos en Toledo: horarios del cementerio, autobuses especiales y preparativos

La tradición de rendir homenaje a los difuntos con flores se mantiene viva H. FRAILE

J. Guayerbas

Toledo

Es 1 de noviembre y como en cada camposanto, en el de Toledo se celebra el Día de Todos los Santos. Una jornada marcada por la tradición y el recuerdo de los seres queridos que ya no están, en la que el cementerio municipal ... se convierte en un lugar de encuentro y reflexión para cientos de toledanos.

