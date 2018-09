«Lo más importante son mis vecinos y a ellos me dedico en cuerpo y alma» Entrevista a Pedro Casas Jiménez, alcalde de Miguel Esteban

M. Vega

Toledo Actualizado: 06/09/2018 18:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La localidad manchega de Miguel Esteban (5.000 habitantes) ya está preparada para vivir los días más esperados y alegres del año, las fiestas en honor a su patrona la Virgen del Socorro. En unos días intensos de preparativos, el alcalde PedroCasas, atiende a ABC para hablar de la gran devoción a «La Socorrilla», pero también de proyectos y de su entrega a los vecinos.

El certamen Reina de La Mancha en su 50 edición ha sido todo un éxito, pero ahora llegan las fiestas en honor a la patrona

Lo que nos queda ahora es lo tradicional, las fiestas patronales. Tenemos una ofrenda floral a la Virgen del Socorro donde participan todas las asociaciones y vecinos, fuegos artificiales ofrecidos por la hermandad. El día grande, el sábado, misa por la mañana, degustación gastronómica, procesión y concierto con David Bustamante. Tenemos otras muchas actividades, más de 40, todas relacionadas todo con la patrona. Y corrida de toros.

Hay una inmensa devoción a la Virgen del Socorro

Las fiestas de Miguel Esteban tienen dos vertientes, una más innovadora que surgió hace 50 años con la elección de la Reina de la Mancha, un certamen diferente, y luego las fiestas tradicionales dedicadas a la Virgen del Socorro. Se acercan muchos migueletes que viven fuera, repartidos por toda España y el mundo y aprovechan estas fiestas para venir a ver a la familia y amigos y visitar a la patrona. Es una fiesta muy sentimental, muy religiosa.

Son fiestas muy participativas y concurridas

En Miguel Esteban siempre hay mucha gente en las fiestas, en el certamen de la Reina de La Mancha vinieron tres o cuatro mil personas pero a mis vecinos no necesito animarles, son ellos los que me empujan a mi. En todos los actos y actividades que hacemos, sobre todos los relacionados con la patrona, tiene muy buena acogida. Se nos llenan todos los actos. Y este año como es fin de semana nos acompañará mucha gente de los pueblos de alrededor y los recibiremos con los brazos abiertos. Las fiestas de Miguel Esteban tienen un caché, no todos los pueblos hacen los esfuerzos económicos que hacemos nosotros para mantener tradiciones como corridas de toros o conciertos de envergadura.

Durante los años de la crisis habrá tenido que dejar a un lado proyectos, pero ahora están metidos de lleno en uno que usted calificó de «ilusionante», la reforma del ayuntamiento

Así es. Desde el Ayuntamiento esos años ralentizamos las obras. No obstante, no hemos dejado de dar servicio a los ciudadanos porque hemos sido un ayuntamiento saneado, sin ningún tipo de deuda, ni con bancos ni proveedores ni nos acogimos al Plan de Proveedores del Ministerio, con lo cual con nuestros recursos nos hemos podido administrar. Si es verdad que teníamos un objetivo principal, primero atender a las personas y así lo hicimos, planes de empleo, planes para jóvenes, convenios. Y ahora los fondos los destinamos a infraestructuras básicas que necesita el municipio. El proyecto del ayuntamiento lo llevamos trabajando tres años, tenemos un edificio obsoleto y no reúne condiciones, hay problemas de accesibilidad. Era el único edificio antiguo que nos quedaba por arreglar, teníamos una casa comprada hace nueve años y el casino y lo que queremos es ampliarlo, reformarlo y prepararlo a fondo porque el ayuntamiento es la casa de todos y tiene que estar en buenas condiciones.

Ayuntamiento en 2020

¿Ya han empezado las obras?

Sí, a mediados de este año, lleva dos fases. La primera, en la que estamos ahora, es la reforma de la casona, tiene intervención arqueológica y está patrimonio detrás. El 70 por ciento se mantendrá y hay que rehabilitarlo, es un tipo de obra delicada en ese sentido pero creo que a mediados de 2019 ya estará terminado. Nos cambiaremos a esa parte y luego se iniciará la segunda fase, con la reforma de este edificio. Para el 2020 estarán conectados los tres edificios y tendremos un ayuntamiento de los más modernos y de los más funcionales de la región. Va a ser un edificio emblemático y ejemplar.

«He tenido momentos muy malos, difíciles y de crisis pero ahora me encuentro animado y con ganas de seguir trabajando por mi pueblo, tengo las pilas recargadas»

Hasta mayo de 2019 que acabe la legislatura, ¿tiene más planes en mente?

Sí tenemos tres o cuatro proyectos, no de la envergadura del ayuntamiento, pero entre todos juntos si suponen una mejora en los servicios de Miguel Esteban. Compramos hace un años una casa de 800 metros en el centro del municipio y queremos hacer una plaza, también un edificio con despachos para emprendedores. Es una mejora del entorno urbano para nosotros muy importante. Yhemos solicitado ayudas para la renovación del alumbrado y hay tres proyectos por valor de 800.000 euros, y tendremos alumbrado LED con el consiguiente ahorro. Mejorando la calidad de nuestros servicios para que repercuta en nuestros vecinos y en el ahorro de gasto corriente de nuestro municipio.

Lleva 15 años de alcalde, ¿de qué se siente más satisfecho?

De lo que más orgulloso me siento es de atender a todas las personas . En mi despacho puede pasar todo aquel que quiera, no hay que hacer solicitud alguna, ni reservar fecha ni hora. Atendemos a todos los vecinos en el momento que tengan algún problema. Empezamos en 2003 con una economía fuerte donde el dinero corría a raudales, pasamos una crisis aguda, ahora estamos mantenidos. Las obras son importantes, las mejoras también pero sin lugar a duda para mí lo más importante son las personas, los vecinos y a ello me he dedicado siempre en cuerpo y alma.

Momentos amargos

Y los momentos más difíciles que le ha tocado vivir son...

He tenido varias cosas difíciles pero me marcó una en concreto, en 2004, cuando me dijeron una mañana que había habido un asesinato por violencia de género. Sin duda es el momento más amargo que me tocó vivir como alcalde.

Después de estos años, ¿aún le quedan ganas de seguir trabajando por sus vecinos?

He tenido momentos muy malos, difíciles, momentos de crisis y en la actialidad me encuentro muy animado y con ganas de seguir trabajando por mi pueblo y mis vecinos. En estos momentos tengo las pilas recargadas y en Miguel Esteban podemos presumir de muchas cosas, entre ellas que tenemos un ayuntamiento eficaz, próspero, emblemático, respetado y quiero seguir por esa línea, me encuentro animado y con ganas de seguir trabajando.