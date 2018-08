Madero: «Estoy humilde e ilusionado con el reto de volver a la alcaldía de Quintanar» «Somos la feria referente en la comarca», dice el primer edil de las fechas festivas que vive ya el pueblo

ABC

Quintanar de la Orden cuenta con una población de 10.926 habitantes que lo convierten en uno de los municipios más poblados de la provincia de Toledo y celebra sus fiestas esta semana de agosto en honor a la Virgen de la Piedad. El alcalde de la localidad, Carlos Mader,o ha destacado estar orgulloso de ser alcalde del pueblo que le vio nacer.

-¿Qué ofrece Quintanar a sus vecinos y visitantes en unas fechas tan señaladas?

Estos días, más que nunca, volvemos a convertirnos en la feria referenten en la comarca. Hemos diseñado en honor a nuestra Patrona, la Virgen de la Piedad, un programa de fiestas acorde a todas las edades y a la altura de nuestra localidad. Uno de los platos fuertes de nuestra feria, y con un éxito sin precedentes, fue el concierto de Antonio Orozco el pasado sábado.

-¿Qué novedades tienen este año?

Contaremos con eventos tradicionales, que están en nuestro corazón como es la celebración del Día del Ausente, la ofrenda de flores a nuestra querida Patrona la Virgen de la Piedad, el refresco, baile del vermut en la plaza de las Palomas, grandes orquestas, pero también novedades para todos los públicos como las tascas y actividades para pequeños.

-¿Qué más actividades nos esperan estos días?

En el día Grande, el 15 de agosto, día de la Virgen de la Piedad, se llevará a cabo la celebración religiosa por la mañana y la ofrenda floral y su procesión vespertina con la imagen por las calles de Quintanar por la tarde. Además, de la inauguración de la exposición del XXVII Certamen de Pintura «Antonio Arnau», los quintanareños podremos disfrutar de la Tarde del Mojito en la plaza de las Palomas.

Asimismo, además de numerosas actividades; los más pequeños podrán disfrutar gratuitamente de la actuación infantil «Pinturilla y la pandilla Vainilla», el día 17; en la Plaza Felipe Villa. Además, los más pequeños podrán disfrutar los días 18 y 19 de las atracciones de la feria a un precio especial, conocido como la «Mañana del feriante». Para finalizar, el día 19 habrá un espectáculo musical Nuestros 70 el Musical en la pista Jardín Colón.

-¿Qué le pide a sus vecinos durante estos días?

Lo más importante es que todos sepamos aprovechar estos días de concordia entre amigos y familiares, sin olvidar lo que nos ha caracterizado siempre a los quintanareños, nuestra hospitalidad y estos días más que nunca civismo, tolerancia y respeto.

-¿Cómo llega a las fiestas, tras la moción de censura que tuvo lugar hace escasos meses?

Con mucha ilusión, responsabilidad, trabajo, esfuerzo y la dilatada experiencia política de este humilde alcalde y de su equipo de Gobierno. Todo ello se traduce en que en ocho meses, Quintanar de la Orden ha recuperado el dinamismo y ritmo que se merece, y hemos activado proyectos que han estado «durmiendo» los dos últimos dos años y medios.

-¿Ha sido duro este trayecto?

Hay mucho trabajo y mucha responsabilidad detrás. Siempre he dicho, que a lo más que puede llegar uno en política es a ser alcalde del pueblo al que ama. Yo por Quintanar he renunciado a cosas, pero todo me sabe a poco por mis vecinos y por el pueblo que me ha visto crecer. Es un orgullo ser alcalde de Quintanar de la Orden.

Por haber superado pruebas, llegó incluso a un Ayuntamiento hace escasos meses en el que, en ese momento concreto, no había secretario, y además luego, pasaron por la «tensión» de no tener interventor para poder siquiera pagar las nóminas.

-Llegó a la alcaldía hace escasos meses, en un momento, en el que no había secretario y pasaron por la «tensión» de no tener interventor para poder pagar las nóminas, ¿cómo se gobierna así?

Sin duda con experiencia, conocimiento y valentía… por qué no decirlo. El día a día de un ayuntamiento es complejo, como no puede ser de otra manera. Para que todo funcione con el rigor exigido es necesario que muchísimos técnicos y funcionarios estén detrás con su buen hacer. Tan importante es el operario que desde las ocho de la mañana está en las calles barriendo y adecentando el pueblo como un funcionario de alto nivel en la administración. Y sí, tuvimos en los empieces de este año dos tropiezos, primero trabajar sin secretario y posteriormente sin interventor pero eso no ha sido impedimento para sacar adelante los proyectos, aunque en un momento dado, y como dije «me la jugara», siempre pensando en beneficio de mis vecinos y anteponiendo sus intereses a los míos.

-¿Qué proyectos destacaría?

Pues mire, yo entiendo que las grandes obras son importantes, y las tenemos en marcha. Pero, nadie me quita de la cabeza y a mi hacer diario como gobernante que en los detalles, en la cercanía, en el entender a las personas está el éxito de cualquier trabajo, y también es el éxito del trabajo de un alcalde: el día a día y la cercanía con los vecinos. Poderles ayudar y mejorar su vida cotidiana. Desde nuestra llegada hemos buscado más allá de las obras la atención al vecino y un clima de concordia y buena vecindad. Trabajo para bajar la tensión política que la oposición busca generar tras la moción. Ese es mi deseo.

-¿A qué obras se refiere?

Estamos hablando de obras emblemáticas que ya están aprobadas, con un ahorro de costes entre todas ellas de más de un millón de euros respecto al presupuesto que proponía el partido socialista, como son las obras de rehabilitación de la plaza de toros, las obras de reforma de la calle Grande, el colector de aguas residuales del Polideportivo y la rotonda de Miguel Esteban, entre otras. Todas ellas para devolver a Quintanar el dinamismo y recuperar ser el epicentro de la actividad económica, del comercio y vida social que nos merecemos.

-¿Cómo resumiría Quintanar de la Orden en fiestas estos días?

Mire, para mí, y como he dicho, más que las grandes obras están primero las personas. Yo estos días solo tengo que agradecer a casi las 200 personas que trabajan para este Ayuntamiento su esfuerzo para que todo funciona correctamente. Solo tengo palabras de agradecimiento para voluntarios, asociaciones, policía local, protección civil y cientos de quintanareños que durante estos días nos prestan sus sueños para que otros podamos soñar y disfrutar de los actos programados desde el Ayuntamiento en honor a la Virgen de la Piedad.