La orquesta Vulkano actúa en Fuensalida a partir de las 23.30 horas

Dónde ir de fiestas este viernes 19 de septiembre en la provincia de Toledo Talavera, Fuensalida, Mora, Bargas, Cobeja, Numancia de la Sagra, Consuegra, Villaminaya y Las Ventas con Peña Aguilera

Talavera de la Reina

-A las 14,30 horas: Escuela de Danza Antonio Jiménez 'El Zapata'.

-A las 19,00 horas: concierto 'El baúl de los recuerdos'.

-A las 19,00 horas 'We love disco', en el Teatro Palenque.

-A las 22,00 horas: orquesta 'Maverick'.

-A las 22,00 horas: Festival Molan los 90, con Paco Gil, Fragma, Lasgo, Marian Dacal&Eva Marti, Brisa Play y Santo García (Plaza de la Comarca).

-A las 23,30 horas: actuación de Sara (de las Chuches) en Plaza de la Reina.

Fuensalida

-A las 10,00 horas: suelta de vaquillas.

-A las 11,00 horas: concurso de chito y petanca.

-A las 12,00 horas: 'Morning live', con dj Dipal.

-A las 13,30 horas: cañas y tapas.

-A las 14,00 horas: baile del vermú con el grupo 'Los Bomberay'.

-A las 16,00 horas: plaza viva con dj Dipal.

-A las 18,00 horas: ofrenda floral.

-A las 21,00 horas: 'El gran guateque', a cargo de Luis Muñoz.

-A las 23,30 horas: verbena con las orquestas 'Vulkano' y 'La Tribu'.

-A las 24,00 horas: 'Fuensatech', música electrónica.

Mora

-A las 9,00 horas: vaquillas.

-A las 18,00 horas: grand prix.

-A las 21,30 horas: copla con Ángel García y su espectáculo 'Siempre copla'.

-A las 24,00 horas: concierto con el grupo 'The Gafapasta', y a continuación discoteca móvil.

Bargas

-A las 18,30 horas: ofrenda floral.

-A las 21,30 horas: pregón a cargo de Romualdo Magán Moreno, imposición de bandas, homenaje a los albañiles de Bargas y puesta del pañuelo y cantares. A continuación, chupinazo con la Peña La Viga y desfile de carrozas.

-A la 1,00 horas: verbena con la orquesta 'Seven Crasher' y después discoteca móvil.

-A las 8,00 horas (sábado): chocolate.

-A las 9,00 horas (sábado): encierro.

Cobeja

-A las 20,30 horas: concurso de carrozas y comparsas, seguido de pregón de fiestas y chupinazo..

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Miami Show' y a continuación discoteca móvil.

Numancia de la Sagra

-A las 18,30 horas: suelta del toro de cajón.

-A las 21,00 horas: charangazo con el grupo local 'La he clavao'.

-A las 22,30 horas: verbena con la orquesta 'Etiqueta Show'.

-.De 2 a 6,00 horas: fiesta macro-disco.

Consuegra

-A las 17,30 horas: humor amarillo en la plaza de toros.

-A las 23,30 horas: 'Dabuty party' con Ultrapop (música de los 80 a los 2000), dj Kerman y dj Pastrana.

Villaminaya

-A las 19,00 horas: pasacalles.

-A las 20,00 horas: misa y ofrenda floral.

-A las 21,30 horas: pregón de fiestas a cargo de Pilar Ávila Mora y a continuación refrigerio..

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Sonital'.

Las Ventas con Peña Aguilera

-A las 18,00 horas: bajada de la Virgen Nuestra Señora del Águila.

-A las 24,00 horas: pregón de fiestas a cargo de Concepción Vidales Aznar, coronación de reina, damas y misters, fuegos artificiales con los tradicionales toros de fuego, actuación de la banda de música y a continuación verbena con la orquesta 'Nuevo Versalles', para continuar luego con discoteca móvil.