Dónde ir de fiestas este sábado 13 de septiembre en la provincia de Toledo
Madridejos, Carmena, Yuncos, Fuensalida, Los Yébenes, La Torre de Esteban Hambrán, Villa de Don Fadrique, Escalonilla, Yepes, Los Navalmorales, Noez, La Pueblanueva, Segurilla, Casarrubios del Monte, Las Herencias, Lucillos, Otero y Sonseca
Llega una nueva noche del Patrimonio en Toledo: Djs en la Judería, telescopios, música en la calle y visita a las claverías de la catedral
MADRIDEJOS
-A las 10,30 horas chocolatada infantil.
-A las 11,30 horas: chupinazo inicio de las fiestas a cargo de Alejandro Rosado Mariblanca, cabalgata de gigantes y cabezudos y actividades infantiles.
-A las 17,00 horas: pasacalles de peñas y concentración de charangas.
-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.
-A las 24,00 horas: noche retro años 80-90 con el grupo 'El gran guateque', y a continuación discoteca móvil.
CARMENA
-A las 7,00 horas: diana con la charanga 'Hijos de la gran p..'.
-A las 12,30 horas: desfile de carrozas y comparsas.
-A las 16,00 horas: grand prix.
-A las 23,30 horas: verbena con al orquesta 'Verano azul' y a continuación discoteca móvil.
YUNCOS
-A las 18,30 horas: concurso de carrozas y comparsas.
-A las 23,00 horas: concierto de 'Bombai' y concierto 'La edad de oro del pop español'.
FUENSALIDA
-A las 12,00 horas: diana con charanga, gigantes y cabezudos.
-A las 13,00 horas: chupinazo kintos 2025.
-A las 20,30 horas: volteo de campanas, recepción de autoridades, desfile inaugural de fiestas, izado de banderas, pregón a cargo de José Jaime Álvarez Torrijos, coronación de las reinas y fuegos artificiales.
-A las 23,30 horas: verbenas con las orquestas 'La Brújula' y 'Vermut mamut'.
-A las 24,00 horas: Fiesta 'Lo perreo'.
LOS YÉBENES
-De 11 a 23,00 horas: arteferia Los Yébenes.
-A las 12,30 horas: musical infantil Zascanduri.
-A las 13,45 horas: flamenco pop con Jairo Deremache.:
-A las 17,30 horas: novillada picada con Villita, Miguel Serrano y Miguel Losada, con ganado de Amparo Valdemoro.
-A las 24,00 horas: verbena con al orquesta Jenasan'.
-A las 4,00 horas: espectáculo Cocoloco on tour.
TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN
-A las 10,00 horas: encierro.
-A las 13,00 horas: aperitivo popular.
-A las 18,00 horas: Jam sesion.
-A las 1830 horas: novillada con picadores con Tomás González y Pedro de Andrés, con ganado de Couto de Fornilhos.
-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.
-A la 1,00 horas: verbena con la orquesta 'Una banda de locos' y después discoteca móvil.
ESCALONILLA
-A las 9,00 horas: diana.
-A las 10,30 horas: bueyada infantil.
-A las 12,00 horas: tradicional izado de la bandera.
-A las 14,00 horas paella gigante.
-A las 17,30 horas: novillada con Antolín Jiménez y Joselito de Córdoba, ante reses de Domecq Núñez .
-A las 24,00 horas: fuegos artificiales, y después verbena con la 'Pirata' y a continuación discoteca móvil.
LA VILLA DE DON FADRIQUE
-A las 10,00 horas: campeonato de chinos.
-A las 13,30 horas: baile del vermú.
-A las 22,00 horas: concierto de la banda de música 'La Fadriqueña'.
-A las 24,00 horas: traca fin de fiestas.
-A las 00,30 horas: tributos a El canto del loco, La oreja de Van Gogh, Queen y Mecano. A continuación, discoteca móvil.
YEPES
-Por la tarde, encierro de reses y verbena a medianoche..
LOS NAVALMORALES
-A las 11,45 horas: ofrenda floral e imposición de medallas a los nuevos hermanos.
-A las 13,00 horas: pasacalles, gigantes y cabezudos y cucaña.
-A las 18,00 horas: desfile de carrozas, comparsas y disfraces.
-A las 23,30 horas: fuegos artificiales.
-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Danubios' y a continuación discoteca móvil.
NOEZ
-A las 13,00 horas: limonada popular.
-A las 17,00 horas: juegos infantiles.
-A las 24,00 horas: verbena don la orquesta 'Jelmi'.
LA PUEBLANUEVA
-A las 12,30 horas: desfile de carrozas y comparsas.
-A las 18,00 horas: grand prix.
-A las 23,30 horas: fuegos artificiales.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Sonital' y a continuación discoteca móvil.
SEGURILLA
-A las 12,30 horas: encierro de nivillos.
-A las 16,00 horas: bueyada infantil.
-A las 18,00 horas: festival taurino.
-A las 21,00 horas: ofrenda floral.
-A las 24,00 horas: concierto de 'La década prodigiosa' y a continuación orquesta 'Mandala Show'.
CASARRUBIOS DEL MONTE
-A las 12,30: solemne eucaristía.
-A las 15,00 horas: paella gigante.
-A las 19,00 horas: procesión.
-A las 23,30 horas: tradicional encierro nocturno.
-A la 1,30 horas: verbena y discoteca móvil.
LAS HERENCIAS
-A las 11,00 horas: día infantil.
-A las 14,00 horas: actuación de María Z.
-A las 19,00 horas: disfraces y pasacalles con charanga.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Dakar'.
LUCILLOS
-A las 12,00 horas: suelta urbana de reses.
-A las 17,30 horas: quedada de peñas.
-A las 18,00 horas: recortes y suelta de vacas.
-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Montecarlo' y a continuación discoteca móvil.
OTERO
-A las 9,00 horas: diana con la charanga mentridana.
-A las 12,30 horas: misa y procesión.
-A las 19,30 horas: desfile de carrozas y comparsas.
-A las 23,00 horas: concurso de disfraces.
-A las 23,45 horas: discoteca Makro Hook.
-A la 1,30 horas: fuegos artificiales.
-A las 2,30 horas: migas de la fraternidad.
SONSECA
-A las 8,00 horas: encierro de reses.
-A las 18,00 horas: novillada con picadores mixta con Víctor Barroso, Félix San Román y Daniel García, que lidiarán ganado de Antonio López Gibaja y de Piedra Escrita.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete