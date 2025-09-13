Dónde ir de fiestas este sábado 13 de septiembre en la provincia de Toledo

La Pueblanueva celebra un desfile de carrozas

MADRIDEJOS

-A las 10,30 horas chocolatada infantil.

-A las 11,30 horas: chupinazo inicio de las fiestas a cargo de Alejandro Rosado Mariblanca, cabalgata de gigantes y cabezudos y actividades infantiles.

-A las 17,00 horas: pasacalles de peñas y concentración de charangas.

-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 24,00 horas: noche retro años 80-90 con el grupo 'El gran guateque', y a continuación discoteca móvil.

CARMENA

-A las 7,00 horas: diana con la charanga 'Hijos de la gran p..'.

-A las 12,30 horas: desfile de carrozas y comparsas.

-A las 16,00 horas: grand prix.

-A las 23,30 horas: verbena con al orquesta 'Verano azul' y a continuación discoteca móvil.

YUNCOS

-A las 18,30 horas: concurso de carrozas y comparsas.

-A las 23,00 horas: concierto de 'Bombai' y concierto 'La edad de oro del pop español'.

FUENSALIDA

-A las 12,00 horas: diana con charanga, gigantes y cabezudos.

-A las 13,00 horas: chupinazo kintos 2025.

-A las 20,30 horas: volteo de campanas, recepción de autoridades, desfile inaugural de fiestas, izado de banderas, pregón a cargo de José Jaime Álvarez Torrijos, coronación de las reinas y fuegos artificiales.

-A las 23,30 horas: verbenas con las orquestas 'La Brújula' y 'Vermut mamut'.

-A las 24,00 horas: Fiesta 'Lo perreo'.

LOS YÉBENES

-De 11 a 23,00 horas: arteferia Los Yébenes.

-A las 12,30 horas: musical infantil Zascanduri.

-A las 13,45 horas: flamenco pop con Jairo Deremache.:

-A las 17,30 horas: novillada picada con Villita, Miguel Serrano y Miguel Losada, con ganado de Amparo Valdemoro.

-A las 24,00 horas: verbena con al orquesta Jenasan'.

-A las 4,00 horas: espectáculo Cocoloco on tour.

TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN

-A las 10,00 horas: encierro.

-A las 13,00 horas: aperitivo popular.

-A las 18,00 horas: Jam sesion.

-A las 1830 horas: novillada con picadores con Tomás González y Pedro de Andrés, con ganado de Couto de Fornilhos.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A la 1,00 horas: verbena con la orquesta 'Una banda de locos' y después discoteca móvil.

ESCALONILLA

-A las 9,00 horas: diana.

-A las 10,30 horas: bueyada infantil.

-A las 12,00 horas: tradicional izado de la bandera.

-A las 14,00 horas paella gigante.

-A las 17,30 horas: novillada con Antolín Jiménez y Joselito de Córdoba, ante reses de Domecq Núñez .

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales, y después verbena con la 'Pirata' y a continuación discoteca móvil.

LA VILLA DE DON FADRIQUE

-A las 10,00 horas: campeonato de chinos.

-A las 13,30 horas: baile del vermú.

-A las 22,00 horas: concierto de la banda de música 'La Fadriqueña'.

-A las 24,00 horas: traca fin de fiestas.

-A las 00,30 horas: tributos a El canto del loco, La oreja de Van Gogh, Queen y Mecano. A continuación, discoteca móvil.

YEPES

-Por la tarde, encierro de reses y verbena a medianoche..

LOS NAVALMORALES

-A las 11,45 horas: ofrenda floral e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

-A las 13,00 horas: pasacalles, gigantes y cabezudos y cucaña.

-A las 18,00 horas: desfile de carrozas, comparsas y disfraces.

-A las 23,30 horas: fuegos artificiales.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Danubios' y a continuación discoteca móvil.

NOEZ

-A las 13,00 horas: limonada popular.

-A las 17,00 horas: juegos infantiles.

-A las 24,00 horas: verbena don la orquesta 'Jelmi'.

LA PUEBLANUEVA

-A las 12,30 horas: desfile de carrozas y comparsas.

-A las 18,00 horas: grand prix.

-A las 23,30 horas: fuegos artificiales.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Sonital' y a continuación discoteca móvil.

SEGURILLA

-A las 12,30 horas: encierro de nivillos.

-A las 16,00 horas: bueyada infantil.

-A las 18,00 horas: festival taurino.

-A las 21,00 horas: ofrenda floral.

-A las 24,00 horas: concierto de 'La década prodigiosa' y a continuación orquesta 'Mandala Show'.

CASARRUBIOS DEL MONTE

-A las 12,30: solemne eucaristía.

-A las 15,00 horas: paella gigante.

-A las 19,00 horas: procesión.

-A las 23,30 horas: tradicional encierro nocturno.

-A la 1,30 horas: verbena y discoteca móvil.

LAS HERENCIAS

-A las 11,00 horas: día infantil.

-A las 14,00 horas: actuación de María Z.

-A las 19,00 horas: disfraces y pasacalles con charanga.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Dakar'.

LUCILLOS

-A las 12,00 horas: suelta urbana de reses.

-A las 17,30 horas: quedada de peñas.

-A las 18,00 horas: recortes y suelta de vacas.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Montecarlo' y a continuación discoteca móvil.

OTERO

-A las 9,00 horas: diana con la charanga mentridana.

-A las 12,30 horas: misa y procesión.

-A las 19,30 horas: desfile de carrozas y comparsas.

-A las 23,00 horas: concurso de disfraces.

-A las 23,45 horas: discoteca Makro Hook.

-A la 1,30 horas: fuegos artificiales.

-A las 2,30 horas: migas de la fraternidad.

SONSECA

-A las 8,00 horas: encierro de reses.

-A las 18,00 horas: novillada con picadores mixta con Víctor Barroso, Félix San Román y Daniel García, que lidiarán ganado de Antonio López Gibaja y de Piedra Escrita.