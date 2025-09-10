Foto de un encierro en la provincia de Toledo

Dónde ir de fiestas este miércoles 10 de septiembre en la provincia de Toledo Burguillos, Cebolla, Villaseca de la Sagra, Méntrida, Sonseca, Yuncos, Mocejón, Ocaña, Los Yébenes, Guadamur, Navamorcuende, La Torre de Esteban Hambrán, Turleque, Villa de Don Fadrique

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 10,00 horas: tradicional encierro.

-A las 12,30 horas: almuerzo solidario con callos villasecanos.

-A las .18,30 horas: novillada con picadores con Joao D'alba, Jesús de la Calzada y Kevin Alcolado, con reses de hermanos Celestino Cuadri.

-A las 22,00 horas: chocolatada y traca fin de fiestas.

MÉNTRIDA

-A las 12,00 horas: desencajonamiento de los novillos

-A las 18,30 horas: festejo taurino y al finalizar traca fin de fiestas.

SONSECA

-A las 14,30 horas: sesión de cañas con el grupo 'Cosafina'.

-A las 22,00 horas 'Lorca es flamenco', de la compañía ballet Embrujo.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Miami'.

YUNCOS

-A las 22,00 horas: chupinazo animando por Sandro Azorín y charanga 'Cuidado también'.

-A las 2,00 horas: suelta de vaquillas.

-A las 2,30 horas: dj Hugo Torrejón.

MOCEJÓN

-A las 10,00 horas: tradicional encierro.

-A las 13,00 horas: las cañas.

-A las 21,30 horas: clausura de la feria de artesanía.

-A las 23,00 horas: concierto de 'La guardia'.

OCAÑA

-De 12,30 a 15,00 horas. charanga 'La asamblea de los majaras'.

-A las 13,00 horas: chiquiencierro.

-A las 17,30 horas: grand prix.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Venecia'.

LOS YÉBENES

-A las 21,00 horas: coronación de las reinas de las fiestas, pregón de Esteban Heredero Diezma y ofrenda floral.

-A las 24,00 horas: verbena con el grupo 'Nueva Versalles'.

-A las 4,00 horas: discoteca móvil.

TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN

-A las 21,30 horas: verbena de las calles Cruces y Fuentesaúco.

GUADAMUR

-A las 11,00 horas: parque infantil.

-A las 14,00 horas: comida popular de caldereta de ternera.

-A las 18,30 horas: disfraces infantiles.

-A las 22,00 horas: actuación de 'Vado permanente'.

-A las 24,00 horas: discoteca móvil.

-A las 3,00 horas: espectáculo 'XPAM'..

NAVAMORCUENDE

-A las 18,30 horas: becerrada popular.

-A las 22,00 horas: concurso de disfraces y verbena con la orquesta 'Mambo Show'..

TURLEQUE

-De 11 a 14,00 horas: hinchables infantiles.

-A las 22,00 horas: concierto de la banda de música municipal.

LA VILLA DE DON FADRIQUE

-A las 22,00 horas: pasacalles de autoridades, pregonera y banda de música.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Maxims'.