La orquesta 'Séptima Avenida' actuará en Villafranca de los Caballeros

Dónde ir de fiestas este martes 16 de septiembre en la provincia de Toledo Madridejos, Fuensalida, Los Yébenes, Los Navalmorales, Mora, San Pablo de los Montes, Villafranca de los Caballeros, Villatobas

MADRIDEJOS

-A las 12,30 horas: cantajuegos.

-A las 13,30 horas: comida solidafria.

-A las 17,00 horas: gymkana de juegos tradicionales.

-A las 24,00 horas: tributo a Fito y Fitipaldis con 'Corazón oxidado'.

FUENSALIDA

-A las 17,00 horas: tarde de los niños con castillos hinchables.

-A las 21,00 horas: noche mágica con Rubén del Toro.

LOS NAVALMORALES

-A las 18,00 horas: novillada sin picadores con Antonio Aparicio, Agustín de Antonio y Yuster Varela, que lidiarán ganado del Capricho.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Nuevo Cobalto Show'.

MORA

-A las 11,00 horas: carrera de cintas.

-A las 19,30 horas: teatro con 'Madness'.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Buonasera'.

SAN PABLO DE LOS MONTES

-De 12 a 14,00 horas: castillos hinchables y talleres infantiles.

-A las 13,30 horas: actuación del saxofonista Ismael Dorado.

-A las 14,00 horas: degustación de migas solidarias.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Jelmi'.

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

-De 13 a 14,00 horas: concurso de gachas.

-A las 15,30 horas: baile del vermú con tributo a Estopa.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Séptima avenida'.

VILLATOBAS

-A las 17,00 horas: fiesta de los niños.

-A las 14,00 horas: paella popular.

-A las 18,00 horas: tardeo con 'Sanva Rock Band'.

-A las 21,00 horas: fin de fiestas 'pobre de mi'.