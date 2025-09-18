Demarco Flamenco actúa en la plaza de la Comarca de Talavera

Dónde ir de fiestas este jueves 18 de septiembre en la provincia de Toledo Talavera, Fuensalida, Mora, San Pablo de los Montes

Talavera

-A las 20,30 horas: inauguración del alumbrado e inicio oficial de las fiestas.

-A las 22,00 horas: pregón por Guillermo Rejón Miguel.

-A las 22,30 horas: concierto de Demarco Flamenco (plaza de la Comarca).

-A las 22,30: concierto de Anita Yes+Sergio Blázquez ((Plaza de la Reina).

Fuensalida

-A las 19,00 horas: concurso de disfraces infantiles.

-A las 23,30 horas: verbenas con la orquesta 'Miami' y después discoteca con dj Hugo Sánchez.

-A las 9,00 horas: charanga para jóvenes.

Mora

-A las 11,30 horas: día de la bicicleta.

-A las 18,00 horas: espectáculo ecuestre.

-A las 21,30 horas: teatro con 'We love disco'.

-A las 23,00 horas: concierto de 'Puta vida', tributo a Supersubmarina.

San Pablo de los Montes

-A las 14,00 horas: comida vecinal.

-A las 17,00 horas: juegos tradicionales.

-A las 23,00 horas: verbena con el 'Trío Ares' y concurso de baile.