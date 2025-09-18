Dónde ir de fiestas este jueves 18 de septiembre en la provincia de Toledo
Talavera, Fuensalida, Mora, San Pablo de los Montes
Talavera
-A las 20,30 horas: inauguración del alumbrado e inicio oficial de las fiestas.
-A las 22,00 horas: pregón por Guillermo Rejón Miguel.
-A las 22,30 horas: concierto de Demarco Flamenco (plaza de la Comarca).
-A las 22,30: concierto de Anita Yes+Sergio Blázquez ((Plaza de la Reina).
Fuensalida
-A las 19,00 horas: concurso de disfraces infantiles.
-A las 23,30 horas: verbenas con la orquesta 'Miami' y después discoteca con dj Hugo Sánchez.
-A las 9,00 horas: charanga para jóvenes.
Mora
-A las 11,30 horas: día de la bicicleta.
-A las 18,00 horas: espectáculo ecuestre.
-A las 21,30 horas: teatro con 'We love disco'.
-A las 23,00 horas: concierto de 'Puta vida', tributo a Supersubmarina.
San Pablo de los Montes
-A las 14,00 horas: comida vecinal.
-A las 17,00 horas: juegos tradicionales.
-A las 23,00 horas: verbena con el 'Trío Ares' y concurso de baile.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete