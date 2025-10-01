Suscribete a
Dónde ir de fiestas este jueves 2 de octubre en la provincia de Toledo

Las últimas fiestas populares en los municipios toledanos congregan a numeroso público

Encierro infantil
Toledo

PANTOJA

-A las 17,00 horas: encierro infantil.

-A las 18,00 horas: fiesta Holly Party.

-A las 20,00 horas: actuación de La rondalla del tío Fernando.

-A las 21,00 horas: actuación del dúo 'Sonrisas'.

OLÍAS DEL REY

-A las 20,30 horas: entrega de trofeos de los torneos y concursos.

A las 21,00 horas: actuación de Rocío Durán con 'Espectáculo entre mis musas'.

