Gran batucada fin de fiestas, con 'Ke Kum Ka', esta noche en el barrio de Buenavista, en Toledo

Dónde ir de fiestas este domingo 21 de septiembre en la provincia de Toledo Talavera, Toledo, Fuensalida, Bargas, Cobeja, Numancia de la Sagra, Consuegra, Villaminaya, Ventas con Peña Aguilera

TALAVERA

-A las 14,00 horas: Escuela de Danza Rosa maría Loaisa (caseta municipal).

-A las 19,00 horas: 'El rumbo de oro', con Juan Pablo López (caseta municipal).

-A las 21,00 horas: III Talavera Fest, con Gloria Bendita, De sal y canera, Escuela de Baile de Tamara Maestro y Society Dance Studio (Plaza de la Comarca)

-A las 22,00 horas: orquesta 'Kristal' (caseta municipal).

a rendirá tributo al reguetón (Plaza de la Reina).

TOLEDO (SANTA TERESA)

A las 18,30 horas: fiesta infantil con globos, magia y diversión 'Samadry'.

-A las 20,30 horas: conjunto musical 'Cosa fina'.

TOLEDO (BUENAVISTA)

-A las 12,00 horas: corte de pelo y pintacaras solidario.

-De 12 a 13,00 horas: castillos hinchables.

-De 13 a 15,00 horas hora del vermú amenizado con dj.

-A las 14,00 horas: degustación de paella.

-De 18 a 19,00 horas: fotos gratis con tus personajes favoritos.

-De 18 a 22,00 horas: III Fiesta del Jamón.

.-A las 20,00 horas: espectáculo infantil.

-A las 20,30 horas: gran batucada fin de fiestas, con 'Ke Kum Ka'.

FUENSALIDA

-A las 12,00 horas: celebración eucarística.

-A las 18,00 horas: novillada con picadores con 'El Mene' y Pedro Rufo.

-A las 20,00 horas: procesión.

BARGAS

-A las 9,00 horas: encierro.

-A las 11,00 horas: misa mayor.

-A las 13,00 horas: concierto con banda de música Benito García de la Parra.

-A las 21,00 horas: procesión y después fuegos artificiales. Después discoteca Makro Hook.

-A las 9,00 horas (lunes) encierro y posterior suelta del toro.

COBEJA

-A las 13,00 horas: tradicional refresco.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula'.

NUMANCIA DE LA SAGRA

-A las 12,00 horas: solemne eucaristía.

-A las 14,00 horas: refresco popular con la banda musical 'San Marcos'.

-A las 19,30 horas: procesión.

-A las 22,30 horas: verbena con la orquesta 'Maxims' y a continuación discoteca móvil.

CONSUEGRA

-A las 12,00 horas: solemne eucaristía.

-A las 19,00 horas: procesión.

-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Sonital' y a continuación discoteca móvil.

VILLAMINAYA

-A las 13,30 horas: actuación de Yerry dj.

A las 21,30 horas: homenaje a los más grandes, con Ana Nájera, Daniel Puertas y Ballet de Kirla Díaz. A continuación, chocolatada:

VENTAS CON PEÑA AGUILERA

-A las 10,15 horas: suelta de vaquilla Rogelia.

-A las 12,00 horas: santa misa.

-A las 13,30 horas: tradicional limonada con la actuación del saxofonista Benjamín Dorado.

-A las 17,30 horas: grand prix.

-A las 23,00 horas: baile con dúo 'Hechizo' y a continuación con la orquesta 'In Victus'.

