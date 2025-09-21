Dónde ir de fiestas este domingo 21 de septiembre en la provincia de Toledo
Talavera, Toledo, Fuensalida, Bargas, Cobeja, Numancia de la Sagra, Consuegra, Villaminaya, Ventas con Peña Aguilera
TALAVERA
-A las 14,00 horas: Escuela de Danza Rosa maría Loaisa (caseta municipal).
-A las 19,00 horas: 'El rumbo de oro', con Juan Pablo López (caseta municipal).
-A las 21,00 horas: III Talavera Fest, con Gloria Bendita, De sal y canera, Escuela de Baile de Tamara Maestro y Society Dance Studio (Plaza de la Comarca)
-A las 22,00 horas: orquesta 'Kristal' (caseta municipal).
rendirá tributo al reguetón (Plaza de la Reina).
TOLEDO (SANTA TERESA)
A las 18,30 horas: fiesta infantil con globos, magia y diversión 'Samadry'.
-A las 20,30 horas: conjunto musical 'Cosa fina'.
TOLEDO (BUENAVISTA)
-A las 12,00 horas: corte de pelo y pintacaras solidario.
-De 12 a 13,00 horas: castillos hinchables.
-De 13 a 15,00 horas hora del vermú amenizado con dj.
-A las 14,00 horas: degustación de paella.
-De 18 a 19,00 horas: fotos gratis con tus personajes favoritos.
-De 18 a 22,00 horas: III Fiesta del Jamón.
.-A las 20,00 horas: espectáculo infantil.
-A las 20,30 horas: gran batucada fin de fiestas, con 'Ke Kum Ka'.
FUENSALIDA
-A las 12,00 horas: celebración eucarística.
-A las 18,00 horas: novillada con picadores con 'El Mene' y Pedro Rufo.
-A las 20,00 horas: procesión.
BARGAS
-A las 9,00 horas: encierro.
-A las 11,00 horas: misa mayor.
-A las 13,00 horas: concierto con banda de música Benito García de la Parra.
-A las 21,00 horas: procesión y después fuegos artificiales. Después discoteca Makro Hook.
-A las 9,00 horas (lunes) encierro y posterior suelta del toro.
COBEJA
-A las 13,00 horas: tradicional refresco.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula'.
NUMANCIA DE LA SAGRA
-A las 12,00 horas: solemne eucaristía.
-A las 14,00 horas: refresco popular con la banda musical 'San Marcos'.
-A las 19,30 horas: procesión.
-A las 22,30 horas: verbena con la orquesta 'Maxims' y a continuación discoteca móvil.
CONSUEGRA
-A las 12,00 horas: solemne eucaristía.
-A las 19,00 horas: procesión.
-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Sonital' y a continuación discoteca móvil.
VILLAMINAYA
-A las 13,30 horas: actuación de Yerry dj.
A las 21,30 horas: homenaje a los más grandes, con Ana Nájera, Daniel Puertas y Ballet de Kirla Díaz. A continuación, chocolatada:
VENTAS CON PEÑA AGUILERA
-A las 10,15 horas: suelta de vaquilla Rogelia.
-A las 12,00 horas: santa misa.
-A las 13,30 horas: tradicional limonada con la actuación del saxofonista Benjamín Dorado.
-A las 17,30 horas: grand prix.
-A las 23,00 horas: baile con dúo 'Hechizo' y a continuación con la orquesta 'In Victus'.
