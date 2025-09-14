Ismael Dorado actuará a las 18:00 en Fuensalida

Dónde ir de fiestas este domingo 14 de septiembre en la provincia de Toledo Madridejos, Carmena, Yuncos, Fuensalida, Los Yébenes, Escalonilla, Yepes, Los Navalmorales, Noez, La Pueblanueva, Segurilla, Casarrubios del Monte, Lucillos, Otero, Calera y Chozas, Mora, San Pablo de los Montes, Villafranca de los Caballeros

MADRIDEJOS

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 13,00 horas: gimkana infantil.

-A las 13,30 horas: comida solidaria a cargo de Cruz Roja.

-A las 16,00 horas: tardeo.

-A las 20,30 horas: procesión.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Nuevo cobalto' y después discoteca móvil.

CARMENA

-A las 13,45: aperitivo municipal.

-A las 22,00 horas: espectáculo de variedades con Rocío Durán y Ana Torres.

YUNCOS

-A las 10,00 horas: toro enmaromado y suelta de vacas.

-A las 13,00 horas: fiesta del toro con el grupo 'Calle flamenco' y traca fin de fiestas..

FUENSALIDA

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 13,30 horas: morning live con dj Yerry.

-A las 15,00 horas: baile del vermú con el grupo 'Darwin'.

-A las 18,00 horas: actuación del saxofonista Ismael Dorado.

-A las 21,00 horas: procesión..

LOS YÉBENES

-A las 13,00 horas: espectáculo de calle Olympics.

-A las14,00 horas: fiesta del rock con 'Rockings girls'.

-A las 21,00 horas: tarde con el grupo 'Versionika'.

-A las 00,15 horas: traca fin de fiestas y discoteca móvil.

ESCALONILLA

-A las 9,00 horas: diana.

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 13,00 horas: mascletá, convite y limonada.

-A las 20,30 horas: procesión.

-A las 22,00 horas: concierto de la banda local de música.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Centauro' y discoteca móvil.

YEPES

-A las 8,30 horas: rastreada.

-A las 10,00 horas: encierro.

-A las 11,00 horas: fiesta Holli infantil.

-A las 13,00 horas: concierto d e los saxofonistas Hermanos Dorado.

-A las 18,30 horas: corrida de toros mixta con el rejoneador Sebastián Fernández y los diestros Fernando Robleño y Gómez del Pilar, con ganado de El Madroñal y Salvador Domecq.

-A las 00,30: verbena con la orquesta 'Atlántida Show'.

-A las 2,30 horas: chocolatada.

-A las 4,30 horas: discoteca móvil.

LOS NAVALMORALES

-A las 10,00 horas: diana y pasacalles.

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 13,00 horas: cucaña, cohetes, bombas japonesas, caramelos y limonada.

-A las 21,00 horas: procesión.

-A las 23,30 horas: verbena con al orquesta 'Taxxara' y después discoteca y charanga.

-A las 8,00 horas: encierro de reses bravas.

NOEZ

-A las 13,30 horas: refresco popular.

-A las 14,30 horas: fiesta de la cerveza..

-A las 15,30 horas: actuación del grupo 'Al son de dos'.

-A las 17,00 horas: hinchables para mayores y pequeños.

-A las 22,00 horas: desfile de disfraces.

-A las 23,30 horas: actuación del saxofonista Benjamín Dorado.

LA PUEBLANUEVA

-A las 18,00 horas: encierro infantil.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.

SEGURILLA

-A las 12,00: misa.

-A las 19,00 horas: procesión.

-A las 20,30 horas: primera pase de la orquesta 'La Brújula'.

-A las 24,00 horas: segundo pase de 'La Brújula' para jóvenes. .

CASARRUBIOS DEL MONTE

-A las 11,30 horas: tradicional encierro.

-A las 18,00 horas: novillada mixta con picadores, con el rejoneador Francisco Fernández y los espadas Luis Pasero, Miguel Serrano y Daniel Pérez, que lidiarán reses de Mariano de León y Brígida Díaz Guerra. Al finalizar, traca fin de fiestas

LUCILLOS

-A las 8,30 horas: diana.

-A las 11,30 horas: misa.

-A las 18,30 horas: procesión.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Mambo Show' y al finalizar traca fin de fiestas..

MORA

-A las 12,00 horas: ruta teatralizada.

-A las 19,00 horas: gigantes y cabezudos.

-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Maxims'.

SAN PABLO DE LOS MONTES

-A las 13,30 horas: limonada con al banda de música Cristo de la Veracruz.

-A las 20,00 horas: tardeo con el grupo 'Burla'.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Sombras' y después discoteca móvil.

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

-A las 13,30 horas: cata solidaria.

-A las 14,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 15,00 horas: ronda de bares con la charanga 'La melopea'.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Evasión'

CALERA Y CHOZAS

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Montecarlo' y después discoteca móvil