Fieles acompañan a la Virgen del Alcázar en su recorrido por Toledo
La procesión partió de la Catedral tras la celebración de la misa
Toledo se reencuentra con la Virgen de las Angustias que procesionó por las calles de un Casco atestado de turistas
La Hermandad de la Virgen del Alcázar celebró ayer en la Catedral Primada su tradicional eucaristía previa a la procesión con la imagen por las calles del Casco Histórico de Toledo. Una cita que cada año reúne a un grupo de fieles en torno a esta devoción toledana.
