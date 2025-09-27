Fieles acompañan a la Virgen del Alcázar en su recorrido por Toledo

La Virgen del Alcázar por la plaza del Ayuntamiento

La Hermandad de la Virgen del Alcázar celebró ayer en la Catedral Primada su tradicional eucaristía previa a la procesión con la imagen por las calles del Casco Histórico de Toledo. Una cita que cada año reúne a un grupo de fieles en torno a esta devoción toledana.

Diferentes momentos del acto religioso por las calles de Toledo ABC