Fieles acompañan a la Virgen del Alcázar en su recorrido por Toledo

La procesión partió de la Catedral tras la celebración de la misa

Toledo se reencuentra con la Virgen de las Angustias que procesionó por las calles de un Casco atestado de turistas

La Virgen del Alcázar por la plaza del Ayuntamiento
La Virgen del Alcázar por la plaza del Ayuntamiento

ABC

Toledo

La Hermandad de la Virgen del Alcázar celebró ayer en la Catedral Primada su tradicional eucaristía previa a la procesión con la imagen por las calles del Casco Histórico de Toledo. Una cita que cada año reúne a un grupo de fieles en torno a esta devoción toledana.

Imagen principal - Diferentes momentos del acto religioso por las calles de Toledo
Imagen secundaria 1 - Diferentes momentos del acto religioso por las calles de Toledo
Imagen secundaria 2 - Diferentes momentos del acto religioso por las calles de Toledo
Diferentes momentos del acto religioso por las calles de Toledo

