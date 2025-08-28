El Festival Internacional de Cine Social se suma a la candidatura de Toledo como Capital de la Cultura Europea

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso) ya tiene imagen para su vigésimo segunda edición, que arrancará el próximo mes de octubre y se extenderá hasta enero del año que viene, manteniendo su esencia itinerante por diferentes puntos Castilla-La Mancha y con su sede central en Toledo donde celebrará, entre otras actividades, su Gala de Entrega de Premios.

El cartel de este año simboliza la unión entre generaciones a través de la figura de una abuela y su nieta que observan un mundo lleno de conflictos, marcado por la contaminación, las desigualdades, la violencia y los conflictos bélicos como el que asola la franja de Gaza. Frente a este panorama, ambas lucen camisetas que reivindican la paz, la libertad y el respeto animal, mensajes que reflejan la filosofía de Feciso: el cine como herramienta para impulsar una sociedad más justa, más igualitaria y más social.

«El cartel es nuestra carta de presentación y este año resume nuestro espíritu: cómo, unidas, todas las generaciones pueden luchar por un mundo mejor. Para nosotros, el cine es la mejor herramienta para que todos conozcan la realidad, el día a día, que se vive en otras ciudades, en otros países, más allá de nuestras fronteras«, ha señalado Tito Cañada, director del festival.

Durante cuatro meses, Feciso ofrecerá una programación que combina proyecciones de largometrajes y cortometrajes procedentes de todo el mundo, la mayor parte obras que no suelen encontrar cabida en los cauces comerciales de la industria cinematográfica, junto a una amplia oferta cultural que incluye presentaciones de libros, documentales, encuentros profesionales, exposiciones y sesiones especiales, según ha informado el festival en nota de prensa.

Esta edición no solo apuesta por el cine social, sino también por la cultura como motor de desarrollo. Por ello, Feciso se suma a la candidatura de Toledo como Capital Cultural Europea para 2031creando un galardón con ese mismo nombre, que se entregará durante la Gala que se celebrará el próximo 19 de octubre en el Teatro de Rojas. Este reconocimiento será otorgado por el Ayuntamiento de Toledo en un acto que reunirá a profesionales del sector audiovisual y autoridades culturales.

Con esta nueva edición, Feciso reafirma su compromiso con la diversidad cultural, la educación en valores y la creación de espacios de reflexión a través del cine social.

Feciso cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación de Toledo, la Consejería de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comisión Europea a través de su Oficina de Representación en España, la Fundación La Caixa, Plena Inclusión CLM, Fundación Impulsa, Biblioteca Solidaria, Círculo de Arte y la colaboración de los municipios que acogerán las actividades del festival durante esta nueva edición.