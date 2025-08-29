El Festival Celestina, una hermosa aventura teatral que del 22 al 31 de Agosto celebrará su 27 edición La Puebla de Montalbán se convierte estos días en un completo y diverso escenario de emociones, con ejemplos como el de la representación de 'La Celestina'

Representaciones en las cuevas, música, danza, teatro para niños, conferencias, mercado celestinesco, gastronomía y la tradicional representación de 'La Celestina' de Fernando de Rojas, realizada con el talento de profesionales y actores aficionados (bajo la dirección artística de La Recua Teatro), caracterizan al Festival Celestina, celebrado en La Puebla de Montalbán, Toledo, del 22 al 31 de agosto. Toda una oportunidad para disfrutar de la esencia de la España de Rojas.Una edición repleta de novedades desde el relevo generacional que se llevará a cabo de la mano de Pablo Justo, que será el coordinador general a partir de este año; a las cuevas y la programación. El festival comienza este viernes 22 con las segundas Jornadas Internacionales de Investigación y Transferencia; y con un homenaje a Fernando de Rojas, por la noche. El sábado 23, habrá un concierto de música 'Essentia' de la mano de Ana Alcaide, a las 22:15h en la Plaza Mayor.

Ese mismo día y el día siguiente, domingo 24, se llevarán a cabo la representaciones en cuevas y patios con varios pases desde las 12 h. a las 20:00h, con títulos como 'Pedro Bermudo o el lenguaje de Dios', 'El verdugo', 'Celestineos' o 'Rufianes', para los más mayores y, para los pequeños, 'El cangrejo Volador'.

El último fin de semana, como broche final, el día tendrán lugar estrenos como 'Los que son mujeres', con varios pases a lo largo del día, 'El profundo Gozo', la 'Bacanal Celestinesca', 'Dulce amargura' o el 'Viaje infinito de Francisco Hernández'. Todo ello interpretado en el Teatro Celestina 'Celestina, voces de la memoria', en la Plaza Mayor y en la Torre de San Miguel.

El programa incluye, además, la concesión del Premio Celestina 2025 a Petra Martínez, actriz española que ha desarrollado una intensa carrera en teatro, cine y televisión. Destacó por su participación en el grupo de teatro independiente 'Tábano', en 1985 fundó la compañía 'Uroc Teatro' junto a Juan Margallo y en 2022 recibió el Premio Nacional de Teatro. Martínez ha obtenido gran popularidad en los últimos años por su papel en la serie televisiva 'La que se avecina'.