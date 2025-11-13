Ferran Adrià, en Toledo: «Vengo a compartir mi experiencia, pero que cada uno haga lo que le dé la gana»

«Vengo a compartir mi experiencia y que cada uno haga lo que le dé la gana, lo importante es la libertad; nadie tiene la varita mágica». Lo ha dicho en Toledo el gran Ferran Adrià, el chef innovador, creativo y visionario que cambió la ... forma de entender la gastronomía mundial. Modesto, cercano y espontáneo —incluso se sonrojó al tirar sin querer el atril con los micrófonos y los móviles de los periodistas—, Adrià ha protagonizado este jueves una conferencia magistral en el patio del Tesoro de San Pedro Mártir, dentro del acto inaugural de 'Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro', organizado por la Cátedra Telefónica-UCLM de Sistemas Avanzados para Educación Digital e Inclusiva.

El chef catalán, embajador de Telefónica, ha impartido una charla centrada en el método Sapiens, un modelo de pensamiento que impulsa la innovación más allá de la gastronomía. «No venimos a enseñar nada —ha subrayado—, venimos a compartir. Es el antidogma, el antiguru. Lo importante es reflexionar y entender que las cosas se pueden hacer de muchas maneras».

Podría estar en cualquier parte del mundo, pero está aquí»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la importancia de que una figura internacional como Adrià visite la ciudad. «Podría estar en cualquier parte del mundo, pero está aquí, en Toledo. Y eso debemos celebrarlo», afirmó. Velázquez ha subrayado que la presencia del chef es «una muestra de la fuerza de la innovación, la creatividad y el conocimiento que forman parte de la historia y del futuro de Toledo», y ha vinculado estos valores con el proyecto de Toledo Capital Europea de la Cultura 2031.

«Hablar de gastronomía en Toledo es hablar de innovación —añadió—. Nuestra ciudad es ejemplo de talento, de patrimonio y de una hostelería que se supera cada día. Ferran Adrià representa todo eso: el genio que innova, crea y comparte».

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la importancia de estos encuentros «para vincular el pensamiento y la innovación con el talento joven y con el tejido empresarial de Castilla-La Mancha».

«La innovación y el pensamiento tienen que estar en el seno de cualquier organización», señaló, poniendo en valor el trabajo conjunto con la Universidad y con Telefónica «para impulsar la transformación tecnológica y el retorno del talento a nuestra tierra». Franco recordó además los programas regionales de apoyo a la innovación, como Innova Adelante o Investigo, «que han permitido que cientos de jóvenes investigadores desarrollen su talento aquí».

«La innovación es un modo de vida»

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha celebrado la colaboración con Telefónica dentro de la estrategia Universidad-Empresa y recordó que «la innovación es un modo de vida, una forma de generar valor a través de los cambios en procesos, servicios o ideas».

Garde destacó que la UCLM cumple 40 años con más de 156.000 egresados, «agentes innovadores que difunden el conocimiento y generan riqueza en Castilla-La Mancha». Con humor, aludiendo al incidente del atril, bromeó: «Hoy ya habéis innovado; habéis cambiado los móviles de sitio para que no se vuelva a caer. Eso también es innovación».

La jornada, impulsada por la Cátedra Telefónica-UCLM, contó también con la participación de la directora territorial de Telefónica, Beatriz Herranz, quien agradeció la presencia de Adrià «por inspirar con su ejemplo cómo incorporar talento y tecnología en todos los ámbitos». Herranz ha destacado que Conecta Innovación busca «fomentar el desarrollo del talento y la transformación digital para mejorar la vida de los ciudadanos».

Con sencillez y sin recetas mágicas, Ferran Adrià recordó que innovar no es cuestión de fórmulas, sino de actitud: «Llevo 43 años de profesión y más de 400 proyectos, y si algo he aprendido es que la innovación no se enseña, se comparte». El sello gastronómico de Adrià destaca por el carácter transgresor que ideó en los fogones de su restaurante elBulli, en el que invertía en innovación el 20% de lo que facturaba. Bajo el título 'Sapiens: mi receta para innovar', el chef explicará en qué consiste su forma de comprender y ordenar el conocimiento y demostrará que se trata de una metodología aplicable a diferentes sectores y modelos de negocio.