Ferran Adrià, en Toledo: «Vengo a compartir mi experiencia, pero que cada uno haga lo que le dé la gana»

El chef defiende el pensamiento libre y la innovación como motor del conocimiento en la inauguración de Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro

Ferran Adrià, con el alcalde, el rector y la consejera
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

«Vengo a compartir mi experiencia y que cada uno haga lo que le dé la gana, lo importante es la libertad; nadie tiene la varita mágica». Lo ha dicho en Toledo el gran Ferran Adrià, el chef innovador, creativo y visionario que cambió la ... forma de entender la gastronomía mundial. Modesto, cercano y espontáneo —incluso se sonrojó al tirar sin querer el atril con los micrófonos y los móviles de los periodistas—, Adrià ha protagonizado este jueves una conferencia magistral en el patio del Tesoro de San Pedro Mártir, dentro del acto inaugural de 'Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro', organizado por la Cátedra Telefónica-UCLM de Sistemas Avanzados para Educación Digital e Inclusiva.

