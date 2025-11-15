Suscribete a
16 de noviembre. jornada mundial de los pobres

La pobreza que nos mira y nos transforma

«Cuando hablamos de pobres, hablamos de rostros concretos. No de números, no de categorías, no de problemas abstractos. Hablamos de familias que viven al límite, de trabajadores que no logran sostenerse con lo que ganan, de migrantes que buscan un espacio seguro, de jóvenes sin oportunidades reales, de ancianos que sobreviven más que viven. Y hablamos también, y a veces no lo hacemos suficiente, de quienes viven privados de libertad»

Fernando Redondo Benito
Fernando Redondo Benito

Fernando Redondo Benito

Toledo

Hay días que, más que fechas, son oportunidades. Días que no deberían medirse por lo que ya hemos hecho, sino por lo que aún podemos llegar a ser. La Jornada Mundial de los Pobres es uno de ellos. No es un recordatorio triste ni un gesto de buena voluntad que se disuelve al caer la tarde; debería ser una ocasión colectiva para repensarnos, para reorganizar lo que creemos que sabemos, para preguntarnos qué quiere decir hoy estar verdaderamente cerca de quienes viven situaciones de vulnerabilidad profunda. Es, por encima de todo, una invitación a abrir puertas.

