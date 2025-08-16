Suscribete a
La juventud en Toledo no necesita beneficencia, necesita poder vivir

«Es hora de asumir que las políticas juveniles no son un extra opcional, sino un pilar estratégico de cualquier ciudad que quiera tener futuro», asegura el autor que recuerda que «la juventud de Toledo, ellos y ellas, no está pidiendo favores: está reclamando derechos»

Fernando Redondo Benito
Toledo

¿Dónde están los dirigentes de juventud de Toledo? ¿Dónde están las políticas que deberían garantizarles a todos y todas un futuro digno? No es una pregunta para un debate tranquilo: es un grito que recorre los barrios, que se escucha en las casas ... donde ellos y ellas no pueden emanciparse, que resuena en las conversaciones de quienes saben que la ciudad se les está cerrando en la cara. Y no nos engañemos: lo que existe no es política, es beneficencia. Un sucedáneo paternalista que pretende calmar la indignación de todos y todas con gestos simbólicos y actividades recreativas, mientras el verdadero problema se pudre bajo la alfombra.

