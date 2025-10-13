La feria del Libro de Toledo bate récords

En su vigésimo aniversario, la Feria del Libro de Toledo ha batido récords. Así lo confirman las editoriales, que han mejorado en números, según manifiesta a ABC la presidenta de la Asociación de Libreros de Toledo, Elvira Rivero. «Nos ha ido muy bien, aunque ... ha sido un poquito más fácil que el año pasado, cuando el día principal nos llovió. Este año el buen tiempo nos ha favorecido«, asegura.

El sábado fue la mejor jornada, que Rivero califica de «apoteósica» porque la plaza de Zocodover estaba llena de gente y todos compraban. «La mayoría de autores nos han comentado que habían vendido todo lo que habían traído en las editoriales, se han ido muy contentos, han sido muy buenos números«, añade Rivero, también propietaria de la Librería 'Hojablanca', y reconoce que donde peor les ha ido o las cifras han estado más flojas ha sido en el nuevo emplazamiento de la plaza del Salón Rico (donde han estado firmando casi cincuenta autores durante toda la semana), algo que atribuye al hecho de que las editoriales no les han acompañado. »Era la primera vez que lo hacíamos, pero la jornada del sábado y la mañana del domingo se han quedado bastante contentos con las ventas«, señala.

18 casetas

La cifra media de ventas por caseta ha sido de entre 100 y 150 libros y algunas de las 18 casetas han llegado hasta los 200. «Este año teníamos previsto abrir 21 casetas , pero perdimos tres de golpe en el último momento y creo que eso también ha sido bueno y nos ha ayudado», explica la presidenta de la Asociación de Libreros, asombrada a dos horas del cierre por la cantidad de gente que todavía seguían comprando en los puestos de la plaza de Zocodover.

Los libreros han estado de acuerdo en abrir las casetas hasta las ocho de la tarde del domingo, pues comprobaron en la celebración del Toledo Comic Fest que la tarde del domingo la gente seguía visitando el centro con sus hijos y han aprovechado esta oportunidad.

En esta edición se ha buscado avanzar hacia una feria más profesional y participativa, un punto de encuentro entre autores y editoriales. Por este motivo se ha puesto en marcha un espacio de networking donde los escritores han mostrado sus proyectos y generado sinergias con el objetivo de que la feria siga siendo un referente cultural y se consolide como un evento rentable y sostenible para el sector del libro.