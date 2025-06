Felipe González aprueba el incremento del gasto en defensa porque «no podemos estar dependiendo de un mercachifle» como Trump

En la víspera del 40º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, Felipe González y Aníbal Cavaco Silva, entonces los máximos responsables políticos de los dos países, han estado este miércoles en el Palacio de Fuensalida de Toledo, en un foro promovido por la Junta de Castilla-La Mancha, para recordar lo que supuso la entrada en Europa.

«Nosotros perjudicamos el ingreso de Portugal, que estaba resuelto mucho antes que el nuestro, pero se decidió que los dos países entraran a la vez. Para mí, la sensación no era de haber llegado a un puerto. Me parecía que el ingreso era más un punto de partida que de llegada. El trabajo preparatorio (para entrar en Europa) fue inmenso», ha contado González, a quien un minero asturiano que trabajaba en Bélgica le dijo: «Gracias porque usted me reconcilió con mi pasaporte».

Aunque la entrada en la Unión Europea hizo que España doblara su Producto Interior Bruto (PIB) en cinco años, ha destacado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no todo ha sido una historia de éxito. González cree que «la reacción europea a la crisis de 2008 fue muy negativa», con una «política austericida» que agravó los problemas en vez de solucionarlos y de la que se aprendió en la pandemia, cuando se hizo «lo contrario».

Por otro lado, el expresidente del Gobierno se ha mostrado a favor del incremento del gasto en defensa y seguridad porque «no podemos estar dependiendo de un mercachifle» como Donald Trump, pero «me gustaría saber de qué partida presupuestaria sale». Asimismo, considera que el tablero geopolítico es «complicado; hay un claro retroceso de las democracias». Y ha abogado por «un acuerdo» entre la UE y Mercosur, que «sería bueno para las dos partes».