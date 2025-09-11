Fedeto valora como positivo el viaje a China y confía en que posicione a Toledo como destino turístico y de inversión

Fedeto subraya que la misión comercial ha permitido una «visualización real de la ciudad de Toledo por parte de los interlocutores chinos»

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha valorado de forma positiva el resultado global del viaje a China organizado por el gobierno municipal, al considerar que se ha logrado promocionar a la capital regional en foros de relevancia para que sea tenida en cuenta como «destino turístico prioritario», además de despertar interés en la inversión en el tejido empresarial.

El presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, ha formado parte de la delegación que ha mantenido una intensa agenda institucional y empresarial, en la que se han desarrollado encuentros con responsables de instituciones y corporaciones chinas que han mostrado interés por las propuestas de la capital de Castilla-La Mancha.

Entre las actividades, la federación ha destacado la visita a la Feria de Inversiones de Xiamen, la reunión con el vicegobernador ejecutivo de la provincia de Shaanxi y el encuentro con el secretario del Comité Provincial de Fujian.

En un mercado globalizado, Fedeto subraya que esta acción ha permitido una «visualización real de la ciudad de Toledo por parte de los interlocutores chinos». La patronal confía en que la misión comercial y de promoción retorne en resultados tangibles, tanto en la llegada de visitantes turísticos procedentes de China como en el interés de corporaciones empresariales por explorar inversiones en la ciudad.

