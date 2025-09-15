Fedeto refuerza con seis vídeos la concienciación a empresas y trabajadores sobre prevención de accidentes laborales

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha reforzado sus herramientas para la prevención de accidentes laborales a través de seis videos colgados en su web, y en los que tocan los aspectos más importantes que hay que cumplir, tanto empresarios como trabajadores, en la prevención de riesgos laborales.

«Se han hecho de una forma muy amena, son muy cortos (1,5 minutos) y efectivos, y van tocando los diferentes estadios, pretendemos que se opine y que puedan ser utilizados por todas aquellas instituciones que quieran concienciar en prevención de riesgos laborales», ha señalado el director de Formación de Fedeto, Paco Morales.

Los vídeos, aparte de utilizarlos Fedeto, la Asociación Empresarial Toledana de Instaladores de Fluidos y Energía (Asetife) y el propio Instituto de Seguridad Laboral presentado este lunes, los usarán también todos los alumnos que participen en cursos organizados por Fedeto, que forma cada año entre 2.000 y 2.500 personas. «Intentaremos asumir todos el rol que tenemos dentro de la prevención de accidentes», ha añadido Morales.

Además Fedeto va a tener abierto permanentemente un curso básico de formación de 30 horas en prevención de riesgos laborales, donde en el plazo de un mes se atenderá, de manera gratuita, a todas las personas que se inscriban.

De Antonio ha asegurado que la prevención es un pilar de Fedeto, en el que ya llevan trabajando más de 30 años, y en la actualidad se le quiere dar un impulso mucho mayor. «Intentamos todavía concienciar más aún a la sociedad, a los autónomos, los empresarios y también a nuestros alumnos. Debe ir en la dinámica del día a día».

Por otro lado, Patricia Franco ha valorado el trabajo que entidades como Fedeto realizan en el ámbito formativo, estadio previo a la accidentalidad que trabaja «en la sensibilización, en la visibilización y en la tarea común» de empresarios, de trabajadores y gobiernos, instituciones o entidades.

La consejera ha recordado que el Gobierno regional ha invertido más de 1,7 millones de euros en más de 800 programas formativos para formar a más de 10.300 personas en Castilla-La Mancha en Seguridad y Salud Laboral.