Fedeto impulsa el diálogo público-privado sobre movilidad laboral en el ecosistema industrial en La Sagra

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto), a través la Comisión Fedeto La Sagra Conecta Empresas, ha celebrado en Illescas un encuentro centrado en la movilidad corporativa y la organización del trabajo en el entorno industrial y logístico de la comarca. La cita reunió a ... medio centenar de representantes de pymes, multinacionales, la Plataforma Central Iberum, presidentes de las Mancomunidades de la Sagra Alta y Baja, Julián Torrejón y Luis Miguel Martín, y operadores tecnológicos, en un debate que puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la coordinación público-privada para afrontar uno de los grandes desafíos del territorio: el acceso eficiente y sostenible a los polígonos industriales.

Durante la jornada, Óscar Hidalgo, delegado de Fedeto, destacó que «la movilidad es un problema que debemos abordar y se solucionará con diálogo y colaboración público-privada. Nuestro objetivo es escuchar y generar un diálogo eficaz y fluido con las administraciones públicas, las empresas y los trabajadores». En la misma línea, subrayó que este tipo de encuentros permiten construir consensos, compartir información real y avanzar hacia estrategias que respondan a las necesidades concretas del tejido productivo comarcal.

Por su parte, Javier Jiménez, presidente de la Comisión Fedeto La Sagra Conecta Empresas, explicó que este desayuno «forma parte de una hoja de ruta. Buscamos conectar interlocutores, compartir iniciativas y crear sinergias para que las soluciones que funcionan se escalen en la comarca. La conexión entre pymes, multinacionales y administraciones es fundamental».

El teniente alcalde de Illescas, Francisco Rodríguez, acompañado por el alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño, y los concejales del Consistorio, Clara de las Heras y Gerardo Borrachero, reconoció el esfuerzo que las administraciones locales realizan en materia de transporte. «Hacemos más de lo que deberíamos hacer y seguramente más de lo que podemos hacer. El mayor reto está en el transporte supramunicipal; necesitamos encajar nuestro urbano con las líneas autonómicas y estatales para que el sistema sea eficaz. Es decir, trabajar una competencia que corresponde en unos casos al Estado y en otros a la Comunidad Autónoma», señaló.

El encuentro, que contó con la participación de ponentes, entre otros, Alberto Nicolás, Site Manager de Arvato Supply Chain Solutions; Marco Boggetto de Bus Up, Miguel Ángel González de CEO de la Plataforma Central Iberum, Raquel Toledano García de la ETT Adecco, sirvió para evidenciar que la movilidad laboral es un reto compartido y un vector estratégico de competitividad, cohesión y sostenibilidad. La exposición principal insistió en que no existen recetas universales y que las soluciones deben ser a medida, colaborativas y basadas en datos reales. «Estandarizar soluciones no resuelve problemas concretos. Puede resolver problemas genéricos, pero solo con soluciones a medida lograremos resultados reales», afirmó Marco Boggetto.

El debate también abordó la necesidad de impulsar proyectos que transformen la movilidad en un elemento de valor añadido. La nueva estación de autobuses de Illescas, la articulación de más de una docena de líneas autonómicas integradas con lanzaderas urbanas y la coordinación con grandes empresas para dimensionar rutas según turnos, perfiles y procedencias, se presentan como pasos clave para redefinir a medio plazo el mapa de accesos a las plataformas logísticas de La Sagra. Estas medidas permitirán mejorar la frecuencia, capacidad y fiabilidad del transporte colectivo, reduciendo la dependencia del vehículo privado.

Además de su impacto inmediato en la movilidad, las soluciones compartidas durante el encuentro apuntaron a beneficios estructurales. Optimizar rutas, compartir plazas y reducir kilómetros en vacío alivia costes operativos, mejora la experiencia del empleado y refuerza la continuidad de la operación industrial, «trabajando en conjunto para convertir la movilidad en una ventaja comparativa para atraer y retener talento».

El enfoque sostenible fue otro de los pilares del debate. Menos coches privados implican menos congestión y emisiones, con un efecto directo en la reducción del CO₂, la mejora de la calidad del aire y la seguridad vial. La transición hacia flotas de bajas emisiones y la apuesta por la intermodalidad deben consolidar a La Sagra como un territorio industrial maduro, preparado para un crecimiento sostenible.

El encuentro concluyó con una coincidencia generalizada: el futuro de la comarca pasa por sostener el diálogo, medir resultados y escalar las soluciones que funcionan. Con proyectos como la estación de autobuses, el rediseño del transporte urbano y los pilotos de rutas compartidas para convertir la movilidad en palanca de atracción de talento, eficiencia operativa y sostenibilidad territorial.

Illescas y su comarca han experimentado en las últimas décadas un crecimiento excepcional en suelo logístico-industrial, con la creación de decenas de miles de empleos y un ecosistema empresarial en plena expansión. Este impulso ha tensionado la movilidad diaria de trabajadores, proveedores y localidades, especialmente en los accesos a polígonos situados fuera de los núcleos urbanos.

En el primer desayuno de trabajo organizado por Fedeto La Sagra Conecta Empresas dentro de esta iniciativa, se identificaron dos ejes estratégicos —empleo y talento— como puntos de partida para comprender la movilidad como un factor determinante que incide en la productividad, la experiencia del trabajador y la competitividad del suelo industrial, áreas en los que desde la Federación Empresarial Toledana se continuará trabajando.