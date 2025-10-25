Suscribete a
Fedeto impulsa el diálogo público-privado sobre movilidad laboral en el ecosistema industrial en La Sagra

La Comisión 'Fedeto La Sagra Conecta Empresas' ha celebrado en Illescas un encuentro centrado en la la organización del trabajo en el entorno industrial y logístico de la comarca

Fedeto La Sagra Conecta Empresas, un networking entre pymes y multinacionales del corredor de La Sagra

La cita reunió a numeras empresas y operadores tecnológicos en Illescas
TOLEDO

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto), a través la Comisión Fedeto La Sagra Conecta Empresas, ha celebrado en Illescas un encuentro centrado en la movilidad corporativa y la organización del trabajo en el entorno industrial y logístico de la comarca. La cita reunió a ... medio centenar de representantes de pymes, multinacionales, la Plataforma Central Iberum, presidentes de las Mancomunidades de la Sagra Alta y Baja, Julián Torrejón y Luis Miguel Martín, y operadores tecnológicos, en un debate que puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la coordinación público-privada para afrontar uno de los grandes desafíos del territorio: el acceso eficiente y sostenible a los polígonos industriales.

