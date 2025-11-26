Fallece en Toledo a los 65 años Cuca Ortega, durante décadas fue jefa de Personal de la Diputación

Pilar Ortega Dulce ha fallecido hoy en Toledo a los 65 años. Conocida cariñosamente como Cuca, durante décadas fue la responsable del Área de Personal de la Diputación de Toledo. Tras enfrentar una larga enfermedad, su fallecimiento ha causado una profunda tristeza y ... conmoción en la institución provincial y en la ciudad.

Cuca ocupó su puesto bajo la dirección de cuatro presidentes provinciales, tanto del PP, como del PSOE, y fue una figura fundamental en la institución. por su cercanía, empatía y profesionalidad, ganándose el respeto y el cariño de todos quienes compartieron su trayectoria.

Casada con Antonio San Román, era madre de tres hijos: Alicia, Antonio y Pablo. El funeral se celebrará mañana, jueves, a las 10:30 horas en la capilla del tanatorio de Toledo.