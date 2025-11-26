Suscribete a
ABC Premium

Fallece en Toledo a los 65 años Cuca Ortega, durante décadas fue jefa de Personal de la Diputación

Pilar Ortega Dulce, Cuca, llevaba años haciendo frente a una dura enfermedad. Será recordada por su carácter afable y valía profesional

Pilar Ortega Dulce
Pilar Ortega Dulce ABC

J. Guayerbas

Toledo

Pilar Ortega Dulce ha fallecido hoy en Toledo a los 65 años. Conocida cariñosamente como Cuca, durante décadas fue la responsable del Área de Personal de la Diputación de Toledo. Tras enfrentar una larga enfermedad, su fallecimiento ha causado una profunda tristeza y ... conmoción en la institución provincial y en la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app