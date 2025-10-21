Suscribete a
Fallece el toledano Francisco Sánchez, pionero de la Astrofísica en España y fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias

Pionero en la investigación espacial su visión anticipó la importancia de cielos limpios para el avance de la astrofísica moderna

El profesor Francisco Sánchez Martínez ha fallecido a los 89 años de edad en Madrid
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha informado este martes del fallecimiento de su director fundador, el profesor toledano Francisco Sánchez Martínez, a los 89 años de edad en Madrid, ciudad en la que residía en los últimos años.

Visionario incansable, Francisco Sánchez ... logró, con esfuerzo y determinación, convertir un sueño en realidad: crear uno de los centros de investigación más destacados de Europa y hacer de Canarias el hogar de dos de los mejores observatorios del mundo, el Observatorio del Teide (Tenerife) y el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma).

