Suscribete a
ABC Premium

Fallece Manolo Partearroyo, alma de la movida toledana de los ochenta

Vecino del barrio de la Bellota, Manolo era una de esas presencias que formaban parte del paisaje sentimental de Toledo. El funeral se celebrará hoy a las 17.30 horas en el tanatorio de Toledo

Las lágrimas de Manolo Partearroyo en el pregón de las fiestas de la Bellota

Manolo Partearroyo
Manolo Partearroyo ABC

F.F.

Toledo

Toledo despide hoy a uno de sus personajes más queridos y reconocibles. Manolo Partearroyo, figura emblemática de la noche toledana y cofundador del recordado bar Manhattan en El Miradero, ha fallecido a punto de cumplir 68 años, en la residencia de Ajofrín, donde ... vivía desde la pandemia. El entierro tendrá lugar esta tarde, a las 17:30 horas, en el tanatorio de Toledo tras lo cual su cuerpo será incinerado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app