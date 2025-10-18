Fallece Manolo Partearroyo, alma de la movida toledana de los ochenta

Toledo despide hoy a uno de sus personajes más queridos y reconocibles. Manolo Partearroyo, figura emblemática de la noche toledana y cofundador del recordado bar Manhattan en El Miradero, ha fallecido a punto de cumplir 68 años, en la residencia de Ajofrín, donde ... vivía desde la pandemia. El entierro tendrá lugar esta tarde, a las 17:30 horas, en el tanatorio de Toledo tras lo cual su cuerpo será incinerado.

Vecino del barrio de la Bellota, en pleno Casco histórico, Manolo era una de esas presencias que formaban parte del paisaje sentimental de Toledo. En su forma de ser —afable, generoso, siempre rodeado de amigos— se concentraba un espíritu que supo dar identidad a una época. Su nombre se asocia inevitablemente a aquella movida toledana de los años ochenta, cuando la ciudad, entre música, conversaciones y humo de bares, buscaba su propia identidad cultural.

El Manhattan fue mucho más que un bar. Era un punto de encuentro donde confluían noctámbulos de todas las edades. Allí se mezclaban las risas, las confidencias y los sueños de varias generaciones que hoy, al recordar su figura, sienten que también se apaga una parte de su juventud.

«Archiconocido», como muchos le describían con afecto, Manolo Partearroyo fue, sobre todo, un hombre fiel a su manera de entender la vida: con amigos, con bares, con conversaciones interminables y con Toledo como telón de fondo. Su pasión no era otra que la gente. En torno a una barra sabía hacer fácil lo importante: compartir.

Su pérdida deja un vacío en la memoria colectiva de una ciudad que lo quiso y lo reconoció como uno de los suyos, sin necesidad de homenajes oficiales ni grandes titulares. Bastaba con encontrárselo para sentirse parte de esa Toledo más cercana, más viva, la que él ayudó a construir desde la amistad y la alegría.