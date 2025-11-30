Fallece un joven de 18 años tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la TO-23

Un joven de 18 años ha perdido la vida este domingo por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1 de la carretera TO-23, la vía que conecta los barrios toledanos de Santa Bárbara y el Polígono.

Según ... ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 19:15 horas, cuando varios testigos alertaron de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en el que viajaban dos personas.

A consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del patinete, un varón de 18 años, falleció en el mismo lugar del siniestro pese a los intentos de reanimación de los sanitarios desplazados. Hasta la zona acudieron una ambulancia y una UVI móvil, aunque nada se pudo hacer por salvar su vida. La otra ocupante, una mujer cuya edad no ha trascendido, resultó ilesa. Asimismo, agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil se desplazaron hasta el punto del accidente para asegurar la vía, regular el tráfico y abrir las correspondientes diligencias para esclarecer las causas del siniestro. Las autoridades mantienen activa la investigación para determinar cómo se produjo la colisión en esta transitada carretera de acceso entre ambos barrios toledanos.

