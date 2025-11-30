Suscribete a
Fallece un joven de 18 años tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la TO-23

El accidente ocurrió a última hora de la tarde en la carretera que une Santa Bárbara con el Polígono

Punto en el que ha ocurrido el accidente mortal, kilómetro 1 de la TO-23
Punto en el que ha ocurrido el accidente mortal, kilómetro 1 de la TO-23

J. Guayerbas

Toledo

Un joven de 18 años ha perdido la vida este domingo por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1 de la carretera TO-23, la vía que conecta los barrios toledanos de Santa Bárbara y el Polígono.

Según ... ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 19:15 horas, cuando varios testigos alertaron de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en el que viajaban dos personas.

