Fallece Francisco Díaz Gómez, exconcejal socialista en Toledo y exdirector de la Residencia Social Asistida San José

Francisco Díaz Gómez, quien fuera concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Toledo durante la legislatura 1995-1999, ha fallecido este sábado a los 74 años.

Vinculado durante décadas a la gestión pública y al ámbito del bienestar social y la tercera ... edad, Díaz Gómez fue director provincial del Imserso en Toledo, cargo que desempeñó hasta la transferencia de competencias.

En el año 2003, bajo la presidencia de José Manuel Tofiño en la Diputación de Toledo, fue nombrado director de la Residencia Social Asistida San José. En su toma de posesión Díaz Gómez aseguró que entre sus prioridades estaban dinamizar la vida en el centro para que no fuera «un almacén de seres humanos, sino un centro abierto a la sociedad». Asimismo, Díaz Gómez fue coordinador del Plan Regional de Drogas en la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. En el ámbito orgánico, Díaz Gómez fue secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Toledo entre 1990 y 1994, desempeñando un papel relevante en la vida política municipal y en la organización socialista de la capital regional. El último adiós tendrá lugar mañana domingo a las 12,30 horas de la mañana. Su fallecimiento supone la pérdida de un servidor público con una larga trayectoria en la política toledana siempre comprometido con las causas sociales y con la mejora de la calidad de vida de los más vulnerables.

