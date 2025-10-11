Suscribete a
obituario

Fallece Francisco Díaz Gómez, exconcejal socialista en Toledo y exdirector de la Residencia Social Asistida San José

Díaz Gómez fue también director provincial del Imserso en Toledo, cargo que desempeñó hasta la transferencia de las competencias a la comunidad autónoma

F. F.

Toledo

Francisco Díaz Gómez, quien fuera concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Toledo durante la legislatura 1995-1999, ha fallecido este sábado a los 74 años.

Vinculado durante décadas a la gestión pública y al ámbito del bienestar social y la tercera ... edad, Díaz Gómez fue director provincial del Imserso en Toledo, cargo que desempeñó hasta la transferencia de competencias.

