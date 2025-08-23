Fallece a los 80 años el radiólogo Pedro Pérez Cabezas de Herrera, precursor del programa de cáncer de mama en Toledo

El doctor Pedro Pérez Cabezas de Herrera, eminente radiólogo toledano natural de Talavera de la Reina, ha fallecido en Toledo a los 80 años de edad. Este domingo, 24 de agosto, será incinerado en el Tanatorio de la capital regional tras el funeral, que se celebrará a las 9.00 horas.

Precursor del programa de detección precoz del cáncer de mama en la provincia de Toledo, fue también jefe de Servicio de Radiología del Hospital Provincial y formó a numerosos especialistas en la materia.

Como responsable del programa de detección precoz de cáncer de mama, atendió a miles de mujeres de la capital y la provincia, como recordó a ABC su esposa, Pilar Reaño, que este sábado atendía a las numerosas personas -muchas de ellas compañeros y compañeras de profesión- que acudían al Tanatorio de Toledo a expresar sus condolencias por la muerte de su marido.

El fallecido tuvo un hermano, José Manuel, también especialista en Radiología y que falleció joven; y tiene un sobrino que también ejerce esta especialidad. Asimismo, su hija, Julia Pérez Reaño, es médico de familia en Talavera de la Reina.

Uno de sus ocho hermanos es Miguel Ángel Cabezas de Herrera, el que fuera Síndico de Castilla-La Mancha entre 1994 y 2014, y que ejerce actualmente como interventor en las Cortes regionales. Las cenizas del doctor Pedro Pérez Cabezas de Herrera serán trasladadas a Becerril de la Sierra y depositadas junto a su único hijo, que falleció a los 18 años en 1992.