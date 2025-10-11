Fallece a los 95 años, Dolores Cuartero Gómez, suegra de Ángel Nicolás, presidente de Cecam

Dolores Cuartero Gómez, madre de Lola Beviá y suegra de Ángel Nicolás, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), ha fallecido este sábado en Toledo a los 95 años de edad.

Vinculada a una familia muy unida ... al tejido comercial toledano, Dolores Cuartero se casó con Pedro Beviá Díaz, impulsor de una de las zapaterías más conocidas de la ciudad. Beviá comenzó reparando calzado hasta poner en marcha un taller artesanal de zapatos en la Bajada del Corral de don Diego, junto a la plaza de la Magdalena, un negocio que con el paso del tiempo se convirtió en referente local.

Sus hijos continúan hoy esa tradición familiar con una zapatería en la calle Colombia, en el barrio de Santa Teresa, manteniendo vivo el legado que iniciaron sus padres. Dolores Cuartero deja tres hijos -Dolores, Pedro Javier, Juan Carlos- nueve nietos y una bisnieta. El funeral será mañana domingo a las 10 de la mañana para su posterior entierro en el cementerio de Nuestra Señora del Sagrario.

