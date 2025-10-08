Suscribete a
Las exportaciones suponen el 28% del negocio de las empresas de Toledo

La provincia vendió al exterior por valor de 3.000 millones de euros en 2024

Imagen de la empresa Osi Food

J. A. Pérez

Toledo

Las empresas de la provincia de Toledo exportaron por valor de 3.000 millones de euros en 2024 y el peso de la venta exterior supone el 28 por ciento del total de su negocio, cuando hace una década era el 23 por ciento ... . En estos diez años, Toledo ha pasado de la tercera a la primera posición entre las provincias de Castilla-La Mancha en cuanto a las exportaciones.

