Las exportaciones suponen el 28% del negocio de las empresas de Toledo

Las empresas de la provincia de Toledo exportaron por valor de 3.000 millones de euros en 2024 y el peso de la venta exterior supone el 28 por ciento del total de su negocio, cuando hace una década era el 23 por ciento ... . En estos diez años, Toledo ha pasado de la tercera a la primera posición entre las provincias de Castilla-La Mancha en cuanto a las exportaciones.

Son más de 43.700 empresas las registradas en Toledo, por supuesto la inmensa mayoría pequeñas y medianas, cuyo peso asciende al 35 por ciento del total de Castilla-La Mancha y en «una coyuntura muy favorable», según la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que este miércoles ha participado en la entrega de los premios PYME Toledo 2025.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, cree que «tenemos que ir de la mano de las empresas». «Tenemos un Gobierno sólido, estable y duradero; sabemos que la estabilidad institucional es importante para generar confianza y el clima de diálogo es inmejorable», ha afirmado, añadiendo que «poner en el centro a la pyme es lo mejor que podemos hacer».