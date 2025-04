Se expone «la segunda vida» de Enrique Perezagua

Ahora que ya ha cumplido los 50, que «yo lo llamo dar la vuelta al jamón», una edad en la que «somos más conscientes del tiempo limitado que nos queda», Enrique Perezagua (Sonseca, 1973) estrena 'Volver a empezar' porque «nunca es tarde si la dicha es buena». Y porque estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense (Madrid) sí, pero su verdadera vocación, «lo que me gusta», son las Bellas Artes. «En paralelo» a su trabajo del día a día, que lo llevó por otros caminos, «siempre he estado relacionado con el mundo del arte y la pintura de manera autodidacta, he hecho mis pinitos, he participado en alguna exposición colectiva y esta es la primera individual».

El Centro Cultural San Clemente, que depende de la Diputación de Toledo (plaza de Padilla, número 2), acoge hasta el 9 de mayo, con entrada gratuita, más de medio centenar de sus obras. En concreto, 59. En ellas se entremezclan técnicas como el collage o la acuarela y diferentes materiales, como el cartón, el papel o hasta los fluorescentes, siendo lo matérico «el hilo conductor» de la muestra.

«Se trata de rescatar pedazos de materia que parece que están destinados a la basura o tienen que ser desechados y a los que doy una segunda vida. Por eso le puse el nombre de 'Volver a empezar'. Con tanta crispación y desasosiego, quería dar un mensaje de esperanza; de que, a pesar de todo, hay que ser positivos y mirar hacia adelante», explica a ABC.

Una nave en Sonseca

La inspiración de Perezagua es el grupo El Paso, aquel colectivo de artistas fundado en 1957 en el que sobresalieron nombres como Antonio Saura, Rafael Canogar, Fernando Zóbel, Manolo Millares o Luis Feito. También siente predilección por el arte paleolítico, y piensa en «la evolución de la humanidad y en que, aunque creemos que cualquier problema es un mundo, en realidad somos como granos de arena en la playa».

Director de Comunicación Externa y Reputación en Moeve (la antigua Cepsa), pinta mucho «en Sonseca, donde mis padres tienen una nave con muebles viejos y no existe la preocupación por manchar».

El horario de la exposición es de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes a viernes y de 12:00 a 19:00 los sábados.

'Volver a empezar' se inauguró este jueves con presencia numerosa de la familia («Perezagua es un apellido singular y apegado a la tierra. No hay muchos y los que hay estamos en Toledo», confesó el autor) y de los políticos. El vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, dijo que estamos ante «un periodista con pasión de artista». «Lo que Enrique piensa y se le pasa por su corazón lo desarrolla en todas estas pinturas», añadió. Finalmente, para celebrar la buena nueva, hubo una degustación gastronómica con productos de la provincia.