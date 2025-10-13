Suscribete a
Zelenski afirma que el acuerdo sobre Gaza trae esperanza para la paz en Ucrania

Más de la mitad de los jóvenes con discapacidad intelectual del curso de digitalización documental logran empleo

El Archivo regional ha acogido este lunes el acto de entrega de los diplomas de doce alumnos del programa de colaboración entre Eurocaja Rural, la Junta y Cecap

El PP critica el «sistema de subvenciones tercemundista» de Castilla-La Mancha con los discapacitados

Los ochos jóvenes graduados posan con las autoridades presentes en el acto
Los ochos jóvenes graduados posan con las autoridades presentes en el acto
Para Luis y Clara este lunes ha sido uno de los días «más importantes» de su vida. Junto a otros seis compañeros, se «han graduado» en el 'Curso de digitalización y gestión documental en el Archivo regional - Operaciones de Grabación y Tratamientos de Datos ... y Documentos'. Una formación que representa para estos jóvenes, en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad intelectual, su primera incursión en el mundo laboral.

