Más de la mitad de los jóvenes con discapacidad intelectual del curso de digitalización documental logran empleo

Para Luis y Clara este lunes ha sido uno de los días «más importantes» de su vida. Junto a otros seis compañeros, se «han graduado» en el 'Curso de digitalización y gestión documental en el Archivo regional - Operaciones de Grabación y Tratamientos de Datos ... y Documentos'. Una formación que representa para estos jóvenes, en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad intelectual, su primera incursión en el mundo laboral.

Este programa es fruto de la colaboración entre Eurocaja Rural, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación para la Gestión y Estudio de la Especificidad (CIEES), integrada en el Grupo de Entidades Sociales Cecap. Una alianza que demuestra que «cuando hay voluntad las cosas funcionan». De hecho, el proyecto celebra este año su duodécima edición con resultados que demuestran el «éxito» de esta iniciativa: más del 50 por ciento de los alumnos que realizan este curso encuentran trabajo en la administración y gestión».

Así lo ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el acto de entrega de los diplomas. En su intervención, ha subrayado que este programa formativo es parte de una «hoja de ruta» del Gobierno regional, sustentada en los presupuestos autonómicos, que está previsto aprobar la próxima semana en el Consejo de Gobierno para que entren en vigor el 1 de enero.

«Hay un incremento importante para todos los recursos dirigidos a la discapacidad y dependencia», ha señalado el consejero, recordando que desde el 2015 se han destinado más de 1.500 millones de euros, un 60 por ciento más a este ámbito, considerada «una política prioritaria para el Gobierno regional».

En esta línea, Ruiz Molina ha añadido que este año los recursos se han incrementado en más de un 20 por ciento, con el objetivo de reforzar el carácter dual, que combina formación y empleo. Ha destacado además que este convenio beneficia tanto alumnos como el Gobierno regional, ya que el trabajo de estos jóvenes ha permitido digitalizar «un gran volumen de documentos».

«Alcanzar el desarrollo personal»

Por su parte, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López, una de las entidades impulsoras del proyecto, ha asegurado que este acto «lo tenemos muy marcado en la agenda», y resaltó el valor del empleo y la formación para el desarrollo de Castilla-La Mancha.

«El trabajo y la formación son esenciales para el progreso de la región. Con este proyecto ganamos todos: los jóvenes, por su crecimiento profesional y su acceso en igualdad de condiciones al mercado laboral; y las empresas, porque ellos aportan mucho», ha afirmado.

Ha deseado además «mucha vida» a esta iniciativa, confiando en que los participantes «puedan disfrutar de su trayectoria profesional y reencontrarse en el futuro en empresas o en la Administración pública».

Finalmente, el presidente de Cecap, Andrés Martínez, ha valorado la metodología de apoyo individualizado aplicada en el programa, centrada en el desarrollo personal y la potenciación de las competencias y cualidades de cada participante. «Los datos demuestran que este formato favorece el desarrollo de vuestras capacidades. Aunque esas habilidades ya están ahí, aquí se fortalecen para alcanzar el deseado objetivo de acceder al mercado laboral», ha destacado Martínez, quien concluyó agradeciendo la implicación de las familias y profesionales que, «con su dedicación diaria, hacen posible que este proyecto siga adelante».