Eurocaja Rural celebra su 60 aniversario con beneficios y expansión récord

La Asamblea General Ordinaria de Eurocaja Rural, celebrada este viernes por la tarde, ha aprobado las cuentas anuales y el informe de gestión de 2024, en el año de su 60 aniversario en el que la entidad se ha consolidado con un beneficio récord de 116 millones de euros . «Eurocaja Rural se encuentra en el mejor momento de su historia, las cuentas anuales así lo certifican», ha afirmado el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ante centenares de asambleistas.

«La caja que hoy conocemos es el resultado de una trayectoria que si bien se ha ido adaptando a los tiempos, ha conservado la esencia de su origen, basada en una profunda vocación de servicio, en la excelencia de la relación con sus socios y clientes y también con las personas que viven en los territorios en los que actúa«, ha añadido López.

Para el presidente de Eurocaja Rural esta posición privilegiada es también fruto del trabajo y responsabilidad de las personas de las personas que le precedieron. «Nos entregaron el legado de un proyecto sólido y bien cimentado que demandaba seguir creciendo. Y también es consecuencia de la capacidad de superación de los más de 1.300 profesionales que quieren seguir construyendo esta historia de éxito y que saben adaptarse a las nuevas demandas y necesidades del mercado y de nuestros clientes».

Javier López, presidente de Eurocaja Rural ABC

En 2025 no sólo se ha mantenido la barrera de los 100 millones, sino que se ha logrado un grandísimo crecimiento. Por ello, el presidente de Eurocaja Rural ha agradecido al director general, Víctor Manuel Martín, el «encomiable trabajo» que realiza perfectamente acompañado por el comité de dirección y que cuenta con el compromiso y respaldo de toda la plantilla. Un equipo que ha asumido el reto de iniciar un plan de expansión que ha supuesto abrir 300 oficinas en menos de 15 años, alcanzar 22 provincias en ocho comunidades autónomas y por tanto ser accesible a más de 25 millones de personas. Como ejemplo de esto, López ha apuntado que en 2024 iniciaron su nuestra actividad en pequeñas localidades como Cubillos del Sil (León); Casarubuelos (Madrid); Puerto Lápice (Ciudad Real) o Almazán (Soria).

Pero la entidad también inauguró nuevas oficinas o reforzaron el servicio en grandes ciudades como Madrid, Valencia, Soria, Zamora, Salamanca o Logroño. «Eurocaja Rural es un instrumento para el arraigo y la cohesión social y una empresa que sabe interpretar las situaciones difíciles como oportunidades», subrayó el presidente de Eurocaja.

La digitalización, las crisis económicas y sociales, la propia crisis del sector financiero o el reto demográfico se aprovecharon por parte de Eurocaja Rural para el crecimiento y el acercamiento de su modelo, único en el mercado, a todos los rincones del país. «Tienen delante de ustedes una empresa moderna que ha tenido clara su apuesta en favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de todas las brechas entre las y los profesionales (50% de presencia de ambos sexos), de la transparencia, la diversidad, la sostenibilidad, la responsabilidad social y el buen gobierno».

Hace 15 días, Aenor hizo entrega a Eurocaja Rural del certificado del índice de buen gobierno corporativo 2.0 con la máxima calificación. La entidad es la primera y única sociedad no cotizada en obtener esta certificación.

Sin embargo, para Javier López «el mejor indicador que se está haciendo de que se están haciendo bien las cosas no son los resultados y los significados, ni los reconocimientos, sino el privilegio de contar con la confianza de los clientes. Los que no estaban vienen y los que estaban no se van. Es muy reconfortante sentirse partícipe de sus proyectos familiares y empresariales de futuro y saber que somos un soporte importante para la viabilidad y rentabilidad de sus negocios e inversiones».

López ha agradecido el apoyo del Consejo Rector y ha reafirmado su compromiso y el de la entidad con socios y clientes.

Victor Manuel Martín, director general, durante su intervención ABC

Por su parte, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha valorado los 60 años de trayectoria de la entidad, desde sus humildes inicios hasta convertirse en un referente nacional, como símbolo de crecimiento, legado y compromiso. Y ha aludido al Plan de Expansión acometido y el modelo de negocio imperante en la entidad. «Un proceso cuidadosamente planificado y minuciosamente ejecutado. Desde sus inicios, este proyecto ha sido abordado con responsabilidad y visión a largo plazo, lo que nos está permitiendo alcanzar los objetivos previstos con solvencia y eficacia. Eurocaja Rural está ya presente en 22 provincias de 8 comunidades autónomas, con 487 oficinas en la actualidad, muchas en localidades pequeñas donde es la única entidad física. En 2024 se abrieron 24 nuevas oficinas y se captaron 195 nuevos clientes al día, alcanzando más de medio millón de clientes. Un modelo de banca que se basa en la proximidad, trato humano, profesionalidad y atención presencial complementada con canales digitales«, ha detallado.

Según Martín López uno de los ejes clave de la estrategia de Eurocaja Rural para 2025 el refuerzo de sus infraestructuras tecnológicas, especialmente en ciberseguridad, para proteger la información y prevenir fraudes, a la vez que significó como rasgo distintivo el servicio humano y la atención cercana que marcan el día a día en la entidad.

Tras analizar el contexto macroeconómico de 2024, caracterizado por un crecimiento del 3% a causa de la moderación de la inflación y políticas monetarias más flexibles, y el aumento del PIB en España un 3,2% impulsado por la fortaleza del consumo de los hogares, el dinamismo del sector turístico y el buen comportamiento de la inversión, el director general ha realizado un pormenorizado análisis del balance de la entidad. Ha destacado el volumen de negocio, que alcanzó los 14.449 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,61% respecto a 2023; la inversión crediticia, que ascendió a 5.708 millones de euros (9,16% superior a 2023), con más de 21.000 nuevas operaciones concedidas, manteniendo altos estándares de control de riesgo, alcanzando una morosidad del 1,62%, muy por debajo de la media del sector (3,32%).

También ha aludido a la cifra récord de recursos gestionados de clientes, «que alcanzaron los 8.741 millones de euros (un 16,71% más que en 2024), indicador claro de la confianza de nuestros clientes» y a «la excelente posición de liquidez de la Entidad, que cerró el ejercicio con 2.359 millones de euros, lo que nos aporta flexibilidad para acometer nuevas inversiones e impulsar proyectos en todo nuestro ámbito de actuación».

Con relación a los indicadores de solvencia, ha remarcado que el volumen de fondos propios ascendió a 783 millones de euros, de los que 768 corresponden a capital de máxima calidad CET1. «Este nivel de recursos propios sitúa el ratio de capital CET1 en el 20,10%, lo que representa un incremento de 190 puntos básicos respecto al ejercicio anterior», ha concluido.