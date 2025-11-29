Un estudio pionero sobre Santo Domingo el Real marca el ingreso de Eugenio Serrano en la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) celebró este viernes, en el Coro del Monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, el acto solemne de ingreso como Consejero de Número de Eugenio Serrano Rodríguez, doctor en Historia, archivero e investigador con ... una amplia trayectoria en el estudio de linajes, heráldica y documentación nobiliaria.

Serrano Rodríguez leyó su discurso de ingreso, titulado «Vere Dominus est in loco isto: emblemática e identificación familiar de los Ayala y los Barroso de Ribera en el Monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo». En él analizó la vinculación histórica de estos linajes con el convento toledano desde finales del siglo XIV, destacando la relevancia de figuras como Inés de Ayala, Teresa de Ayala y María de Castilla en la consolidación del patronazgo familiar y en la configuración del monasterio como panteón y centro de memoria dinástica.

Tras la intervención, el presidente de la STEHG,José María San Román Cutanda, impuso al nuevo Consejero la Medalla número XI y entregó el título acreditativo.

En su intervención, San Román destacó que «Eugenio Serrano es una de las voces más sólidas de la investigación heráldica y genealógica en Toledo», y añadió que «su ingreso como Consejero de Número es un reconocimiento a una trayectoria científica ejemplar y a un compromiso constante con el patrimonio documental».

El presidente subrayó asimismo que «la STEHG gana hoy a un investigador brillante y a un miembro comprometido y leal, cuya labor en archivos nobiliarios y conventuales ha permitido iluminar aspectos esenciales de la historia toledana».

El acto contó con la presencia de miembros de la Sociedad, investigadores, representantes institucionales y asistentes vinculados al patrimonio histórico y documental de la ciudad.