Un estudio pionero sobre Santo Domingo el Real marca el ingreso de Eugenio Serrano en la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos

El nuevo consejero de número es doctor en Historia, archivero e investigador con una amplia trayectoria en el estudio de linajes, heráldica y documentación nobiliaria

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos se integra en el Consejo Social de la candidatura Toledo 2031

El nuevo consejero de número de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos ABC

TOLEDO

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) celebró este viernes, en el Coro del Monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, el acto solemne de ingreso como Consejero de Número de Eugenio Serrano Rodríguez, doctor en Historia, archivero e investigador con ... una amplia trayectoria en el estudio de linajes, heráldica y documentación nobiliaria.

