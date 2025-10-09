Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas

Se estrena el documental 'Viven', que exhibe la vida y obra de los grupos musicales de Toledo y los vínculos que los unen

Será en el marco del Festival Internacional del Cine y la Palabra, CiBRA donde pueda verse la obra audiovisual de Enrique Muñoz y LaBuitre

David Uclés recalará en Toledo el 30 de octubre con su 'Península de las casas vacías' en el marco del CiBRA

Fragmento del cartel del audiovisual
Fragmento del cartel del audiovisual ABC

ABCToledo

El Festival Internacional del Cine y la Palabra, CiBRA, será el marco elegido para la presentación del documental toledano 'Viven'. Una obra audiovisual de Enrique Muñoz y LaBuitre, a través del cual se hace un viaje coral en el que se recorren ... historias, sueños y luchas de quienes hacen posible el pulso sonoro de la ciudad. 

