Esperanza sobre ruedas: Ademto Toledo estrena una furgoneta para los enfermos de esclerosis múltiple

La plaza del Ayuntamiento de Toledo ha sido el escenario este lunes de la presentación y bendición de la nueva furgoneta adaptada de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (Ademto), un recurso que supone mucho más que un simple medio de transporte: representa autonomía, ... inclusión y esperanza para decenas de personas que padecen esta enfermedad en la provincia de Toledo.

El acto, que ha sido presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que ha bendecido el vehículo, ha contado con la presencia del vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias; el diputado de Promoción de la Salud, Manuel Galán; la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas; la presidenta de Ademto, Pilar Gallego; la expresidenta, Begoña Aguilar; y varios usuarios del servicio de transporte de la asociación.

Durante su intervención, Daniel Arias reafirmó el compromiso de la Diputación de Toledo con las entidades sociales de la provincia y destacó la importancia del trabajo que realiza Ademto. «Esto que nos trasladasteis en la primera reunión como una necesidad urgente es hoy una realidad. Precisamente para eso está la Diputación y debemos estar las instituciones públicas», ha afirmado.

Arias ha recordado además que esta colaboración forma parte de un camino conjunto con la asociación: «Este año hemos colaborado con vosotros en un concierto solidario, en los Premios a la Esperanza y, por supuesto, en esta furgoneta que la Diputación ha financiado íntegramente. Pero no es el final del camino, queremos seguir colaborando y cubriendo necesidades reales».

Por su parte, Manuel Galán ha destacado el valor social de esta iniciativa y la sensibilidad de la institución provincial hacia las personas más vulnerables. «Esta furgoneta adaptada es mucho más que un medio de transporte: es un recurso que acerca oportunidades, facilita el acceso a tratamientos y devuelve independencia a las personas afectadas por la esclerosis múltiple, además de tranquilidad a muchas familias», señaló el diputado.

La presidenta de Ademto, Pilar Gallego, ha agradecido el apoyo constante de la Diputación y ha subrayado que este vehículo supone un antes y un después para la entidad. «El antiguo vehículo llevaba un año prácticamente sin poder usarse. Gracias a esta nueva furgoneta, podremos reforzar el servicio de transporte especializado, cubrir rutas por distintos municipios y facilitar el traslado de las personas con movilidad reducida hasta nuestro centro neurorrehabilitador», ha explicado.

La concejal Marisol Illescas, en representación del Ayuntamiento de Toledo, ha destacado la importancia del trabajo de las asociaciones y el respaldo institucional. «Es fundamental que sigamos apoyando a entidades como Ademto, que hacen un trabajo ejemplar. Las instituciones debemos ser su voz y pedir que desde el ámbito estatal se dote de recursos suficientes a una ley que ampare a las personas con enfermedades neurodegenerativas», ha señalado.

El valor de la vivencia

La expresidenta de Ademto, Begoña Aguilar, también ha tomado la palabra para recordar el significado profundo de esta nueva adquisición. «Más que un vehículo, es una adaptación que nos permite socializar, salir de casa y acceder a los tratamientos de rehabilitación en Toledo. Supone igualdad real, porque ahora el lugar donde se viva no marcará una diferencia en el acceso a los servicios. Con esta furgoneta, todos los enfermos de la provincia podrán recibir la misma atención que quienes residen en la capital», ha afirmado emocionada.