Esperanza sobre ruedas: Ademto Toledo estrena una furgoneta para los enfermos de esclerosis múltiple

La Diputación de Toledo ha financiado íntegramente este nuevo vehículo que ha sido bendecido este lunes por el arzobispo y primado de España en la plaza del Ayuntamiento

El arzobispo, junto a las autoridades y responsables de Ademto, este lunes en la plaza del Ayuntamiento
El arzobispo, junto a las autoridades y responsables de Ademto, este lunes en la plaza del Ayuntamiento ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

La plaza del Ayuntamiento de Toledo ha sido el escenario este lunes de la presentación y bendición de la nueva furgoneta adaptada de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (Ademto), un recurso que supone mucho más que un simple medio de transporte: representa autonomía, ... inclusión y esperanza para decenas de personas que padecen esta enfermedad en la provincia de Toledo.

