Más de 40 espectáculos de seis ciclos temáticos componen la ambiciosa temporada de otoño del Teatro de Rojas

Una vez que se celebre el viernes 3 de octubre la Gala de Premios del Teatro de Rojas, el domingo 5 de octubre dará comienzo con la obra 'Numancia', de Miguel de Cervantes, la nueva Temporada de Otoño del coliseo toledano, que finalizará el 24 de enero con el espectáculo 'Chavela, la última chamana'. En medio, más de 40 espectáculos de teatro, danza y los dedicados a escolares divididos en seis ciclos temáticos, de los que once tendrán como escenario el Palacio de Congresos El Greco. Además, a ese programa se unen los cinco espectáculos que se ofrecerán en El Cafetín del teatro, así como seis campañas escolares para centros educativos de la ciudad, para conformar una oferta que se considera ambiciosa y con expectativas de cubrir las demandas de los más diversos géneros.

La concejal de Cultura, Ana Pérez; el director del teatro, Francisco Plaza, y el actor toledano Daniel Orgaz, que estará al frente de la obra 'La verdad' dentro del teatro clásico, han sido los encargados de presentar la programación de esta nueva temporada otoñal para la que como en los últimos años se podrán adquirir abonos desde el 11 hasta el 18 de septiembre, y a partir del día 19 hacer las reservas de entrada para dichos espectáculos.

Doce obras conforman la muestra de Teatro Clásico, que abre 'Numancia' y comprende 'Lo que son mujeres' (17 y 18 de octubre), 'La verdad' (23 de octubre), Aquiles (24 de octubre), ´Don Juan' (1 de noviembre), 'Don Gil de las calzas verdes' (14 y 15 de noviembre), 'La loca historia del Siglo de Oro' (28 de noviembre, 'La Desconquista' (5 de diciembre), 'Farra' (12 de diciembre), 'Los dos hidalgos de Verona' (19 de diciembre), 'Mi vida en el arte' con El Brujo (16 y 17 de enero) y 'La vida es juego' (22 de enero).

A partir del 12 de septiembre se pondrán a la venta las entradas para los seis espectáculos fuera de ciclo programados. Se trata de las obras 'Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro', 'Un monstruo viene a verme', 'Mysteries of China', 'La verdad', 'Gran gala de concierto 3 tenores', 'Asesinato en el Orient Express' y 'Chavela, la última chamana'.

Las obras del ciclo lírico son 'La rosa del azafrán (12 de octubre), 'Nabuco' (26 de octubre) 'La Traviata' (9 de noviembre) y 'Lucia di Lammmoor' (13 de diciembre).

Los cuatro espectáculos del ciclo de danza son: 'El lago de los cisnes' con el Ballet de Kiev (16 de noviembre), 'Yerbagüena' (30 de noviembre), 'La bella durmiente' del Ballet Clásico de Cuba(20 de diciembre) y 'El cascanueces' del Ballet Clásico Internacional (27 de diciembre).

Otro de los ciclos es el de teatro y danza en familia, compuesto por siete espectáculos: 'Todo es posible', 'Una canción de papá', 'Zepo Zapo', 'Pinxit', 'Viaje a Oz', 'Blancanieves Superstar' y 'Bichitos'.

Igualmente hay una campaña escolar que entronca además con otra iniciativa importante como es la de las seis campañas escolares que se van a poner en marcha en colaboración con la Concejalía de Educación, con el fin de involucrar a los escolares de la ciudad en esta oferta cultural. Incluyen talleres inclusivos de teatro y danza, manejo de marionetas y guiñoles e iniciación al teatro desde los 6 años. El objetivo de esta faceta «inaplazable», según el director del Rojas, es alcanzar la participación de casi 2.000 escolares.

Sala Cafetín

Por su parte, la Sala El Cafetín estrenará un abono propio con cinco obras, entre ellas el estreno nacional de 'Yo sé quién soy, y soy Sancho Panza', del actor toledano Jacobo Gallego (8 de enero). Pero además incluyen las obras 'Yo soy 451' (9 de octubre), 'Carnaval de la vida' (13 de noviembre), 'Feliz día' (27 de noviembre) y 'Riquiña' (4 de diciembre).

Por su parte, el director del Teatro, Francisco Plaza, ha recordado que además que la nueva programación, se incluyen los tradicionales conciertos de Navidad, Año Nuevo y Reyes; así como la gala de entrega de los Premios Teatro de Rojas, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre, «una cita que volverá a combinar música, humor y espectáculo». También se desarrollarán talleres inclusivos y actividades institucionales vinculadas a las celebraciones de la ciudad.

Francisco Plaza también ha mostrado su satisfacción con esta nueva programación, «que responde a las expectativas de géneros, estilos y tendencias». Y ha destacado además que la apuesta por la Sala El Cafetín, «donde se ofrecerán trabajos de gran calidad a precios muy accesibles, con lo que, poco a poco, la excelencia que ya tenemos en el escenario principal se consolide también en este espacio más íntimo».

Por último, el director ha destacado la participación de artistas locales como Jacobo Gallego, Patricia Arroyo o Daniel Orgaz, junto a compañías nacionales e internacionales.

La venta de abonos se abrirá del 11 al 18 de septiembre, excepto para los ciclos de Danza y Lírico cuyo plazo será del 12 al 18 de septiembre, mientras que las entradas individuales estarán disponibles a partir del 19 de septiembre en taquilla y en la web del T