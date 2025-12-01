Suscribete a
La escultura de María Pacheco en Toledo luce ya sobre el pedestal frente al Alcázar

Embalada con un plástico, la escultura de bronce es obra de Julio Martín de Vidales. Se inaugura este martes en un acto impulsado por las Cortes de Castilla-La Mancha

Toledo hace justicia a su historia: comienza la instalación de la escultura de María Pacheco frente al Alcázar

La escultura se encuentra ya en su ubicación
La escultura se encuentra ya en su ubicación ABC

J. Guayerbas

Toledo

La escultura en bronce de María Pacheco se encuentra ya ubicada sobre el pedestal de granito frente al Alcázar. Embalada con plástico, ya se intuye que se trata de la figura de este personaje histórico de pie, con una brazo adelantado que señala ... hacia el horizonte.

