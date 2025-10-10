Escándalo en Toledo: el PSOE sugiere que Rubén Lozano hace negocio con 'La Nocturna' y éste les tilda de «miserables»

Para el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo la sombra de la sospecha siempre ha perseguido a Rubén Lozano, actual concejal de Deportes del alcalde Carlos Velázquez, en cuanto a la organización de la carrera 'La Nocturna' que esta edición alcanza ... la mayoría de edad convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario de competiciones que se celebran en la capital regional.

La prueba tiene carácter solidario. Cada año los beneficios que resultan de las inscripciones de los participantes se destinan a una entidad social, en esta ocasión, como en las anteriores, a la Fundación Niemann Pick, una organización sin ánimo de lucro que trabaja a favor de quienes padecen esta enfermedad rara. Este 2025 también se beneficiarán Apanas y Maratón Pura Lección de Vida.

Esta vez el PSOE municipal ha ido más allá y en su cuenta de X publicó este miércoles como respuesta a un mensaje del Ayuntamiento un post en el que insinúan que Rubén Lozano hace negocio con esta carrera que lleva organizando desde los inicios. «Ya se está frotando las manos el concejal de Deportes y eligiendo que maratón va a correr después de echar la cuenta: 5.500 corredores por 15 euros que cuesta la inscripción, saquen sus propias conclusiones», indican. La recaudación con los números del PSOE asciende a 82.500 euros, brutos.

Los socialistas apostillan en su mensaje en X que estas sospechas no parten de su formación política, sino del propio Partido Popular. «Que no lo decimos nosotros, que nos lo dicen sus propios compañeros del PP», aseguran.

La respuesta de Rubén Lozano

Rubén Lozano no ha dejado pasar la oportunidad para salir en defensa de su gestión compartiendo el mensaje socialista de X en el muro de otra conocida red social, en la que se pregunta si los concejales del PSOE son «¿miserables ¿indecentes? ¿ineptos? ¿envidiosos?».

El responsable municipal de Deportes ha recordado que en estos 18 años «he recibido felicitaciones de Emiliano García Page, Milagros Tolón y Carlos Velázquez como alcaldes de la ciudad» y desvela que tanto Tolón «en dos ocasiones» como Velázquez «me ofrecieron formar parte de sus listas electorales».

Además, se ha mostrado sorprendido al leer el mensaje de X del PSOE y ha tirado de actualidad nacional para cerrar así su mensaje: «Y hoy leo esto. Que después de los prostíbulos, las drogas y los sobres… la verdad, no me extraña».

'La Nocturna', golosina y arma política

'La Nocturna' en estos 18 años ha sido arma política y entre unos y otros, Rubén Lozano ha sabido jugar sus bazas para posicionar la prueba como una de las más multitudinarias de Castilla-La Mancha, y posicionarse él como militante del PP y alcanzar de la mano de Carlos Velázquez la Concejalía de Deportes.

Tal es la golosina de 'La Nocturna' que los alcaldes socialistas, sabedores de la simpatía de Lozano con el PP, en más de una ocasión han intentado poner palos en las ruedas a la competición que, incluso, ha terminado con el hoy concejal de Deportes detenido por los agentes de la Policía Local.

Rubén Lozano, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Toledo ABC

Este episodio ocurrió el 30 de abril de 2013, martes, con Emiliano García-Page como alcalde de Toledo. La carrera fue suspendida por carecer de autorización municipal y Lozano fue detenido por alteración del orden público, desacato y poner en riesgo la seguridad en el tráfico ya que, en señal de protesta por la suspensión de la carrera, un grupo de 200 personas decidieron correr, aunque como aclaraban entonces que fue «por la acera y sin obstaculizar el tráfico».

Esta es la intrahistoria del éxito de una carrera que volverá a las calles de Toledo el sábado 18 de octubre, ahora con Rubén Lozano como concejal de Deportes.