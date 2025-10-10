Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las noticias de ABC: Trump presume de logros en la resolución del conflicto en Gaza
El tiempo
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

Escándalo en Toledo: el PSOE sugiere que Rubén Lozano hace negocio con 'La Nocturna' y éste les tilda de «miserables»

El concejal de Deportes dedica un amplio post en redes a los socialistas, donde no faltan «la prostitución, las drogas y los sobres»

La Nocturna de Toledo alcanza su mayoría de edad con más de 5.500 corredores

Mensaje difundido en X por los socialistas toledanos
Mensaje difundido en X por los socialistas toledanos @PSOE_TOLEDOAYTO

J. Guayerbas

Toledo

Para el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo la sombra de la sospecha siempre ha perseguido a Rubén Lozano, actual concejal de Deportes del alcalde Carlos Velázquez, en cuanto a la organización de la carrera 'La Nocturna' que esta edición alcanza ... la mayoría de edad convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario de competiciones que se celebran en la capital regional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app