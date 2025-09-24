Escalona, a la espera de que la CHT ejecute labores de limpieza en zonas del río cerca de puentes y de viviendas

El alcalde de Escalona (Toledo), Álvaro Gutiérrez, ha confiado en que en «las próximas semanas» comiencen las labores de limpieza por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a las que este organismo se comprometió, y que se centran en «algunos puntos muy estratégicos« del río Alberche, sobre todo en la zona de los puentes y en las zonas más próximas a las viviendas.

Preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para presentar las jornadas medievales del municipio, ha mencionado que «las últimas noticias» que tiene es que estas labores «iban a empezar en las próximas semanas».

«Estamos a la expectativa pero en ese aspecto también estamos satisfechos. Esperemos que sea así, que las noticias que nos han trasladado finalmente se ejecuten inmediatamente. Es algo muy demandado por parte de todo el mundo, del Ayuntamiento, pero también de los vecinos«, ha afirmado Gutiérrez.

El Ayuntamiento de Escalona mantuvo una reunión con la Confederación Hidrográfica del Tajo para tratar de llegar a algún tipo de consenso de cómo limpiar los cauces, tanto del río como de los arroyos, sobre todo en el momento en el que se produce «una dana lluviosa».

Así, se ha llegado «a un entendimiento» de quién y cómo tienen que limpiar los cauces de los arroyos entre las dos administraciones. «Más que un entendimiento quizá no hay más remedio que hacerlo de esta manera, de tal forma que el Ayuntamiento de Escalona está limpiando siempre con el permiso previo de la Confederación«.

Haciendo alusión a la «excesiva burocracia» en este tipo de situaciones, Gutiérrez ha indicado que Escalona ejecuta la limpieza de los cauces de los arroyos con medios propios en los tramos urbanos, que abarcan «un excesivo espacio de terreno» por parte de la CHT, ha afirmado su alcalde, que ha manifestado su discrepancia con este organismo en lo que se refiere concretamente a un tramo urbano.

«Mucho de ese espacio que ellos llaman urbano para nosotros es un espacio muy rústico y que deberían limpiar ellos, pero a nosotros lo que nos preocupa es la seguridad de los vecinos y de las viviendas».

Por su lado, la CHT tiene que ejecutar la limpieza en el cauce del río, con un sistema que crean «como calles por las que fluye el agua del río y quita el tapón». «Cuando el río baja muy fuerte, si se encuentra este tapón, se desplaza hacia los lados, inundando las viviendas, las riberas».

Una vez se ejecuten estas labores, el río podrá «fluir de una manera mucho más natural, que no se encuentre con esos tapones», ha remarcado el alcalde.

