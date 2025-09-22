Un error bancario obliga al Ayuntamiento de Toledo a pagar otros 132.000 euros en intereses
La Comisión de Hacienda deberá aprobar este martes la modificación de crédito
El Ayuntamiento de Toledo se verá obligado a aprobar en el Pleno de septiembre una modificación de crédito de 131.943,65 euros para cubrir un desfase en la amortización de un préstamo formalizado en 2022. El motivo: un error reconocido por la entidad financiera en el cuadro de amortización facilitado al Consistorio y revisado tiempo después por la Tesorería municipal.
El contrato de préstamo, suscrito el 9 de mayo de 2022, ascendía a 9.006.000 euros, con un interés tipo fijo del 0,825 por ciento y un plazo de amortización de diez años. El acuerdo contemplaba la no disposición de los fondos durante el primer año, en concreto hasta el 30 de junio de 2023, momento en que el Ayuntamiento ejecutó la disposición del crédito.
A partir de esa fecha, la entidad remitió un cuadro de amortización con las cantidades a abonar en cada semestre. Con esa información, la Tesorería municipal programó los pagos correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2024 y 2025.
Sin embargo, al revisar la documentación, la Tesorería detectó discrepancias en las cifras. Tras comunicarlo a la entidad financiera, ésta reconoció el fallo, y es que el cuadro había sido mal calculado por un error en la aplicación informática utilizada para su elaboración, tal y como han argumentado desde el banco.
El resultado es que el Consistorio debe ahora habilitar casi 132.000 euros adicionales para atender las obligaciones de la amortización de la deuda. Una cantidad que no estaba prevista en los presupuestos municipales y que será cubierta mediante un suplemento de crédito.
Ese desfase supone que el Ayuntamiento debe realizar ahora un ajuste presupuestario para cubrir la diferencia. Por ello, este lunes se eleva a la Comisión de Hacienda esa modificación de crédito de 131.943,65 euros en concepto de suplemento para la amortización de la deuda.
El expediente llegará posteriormente al Pleno de septiembre para su aprobación definitiva, el próximo viernes, día 26.
