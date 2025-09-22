Un error bancario obliga al Ayuntamiento de Toledo a pagar otros 132.000 euros en intereses

El Ayuntamiento de Toledo se verá obligado a aprobar en el Pleno de septiembre una modificación de crédito de 131.943,65 euros para cubrir un desfase en la amortización de un préstamo formalizado en 2022. El motivo: un error reconocido por la entidad financiera en el cuadro de amortización facilitado al Consistorio y revisado tiempo después por la Tesorería municipal.

El contrato de préstamo, suscrito el 9 de mayo de 2022, ascendía a 9.006.000 euros, con un interés tipo fijo del 0,825 por ciento y un plazo de amortización de diez años. El acuerdo contemplaba la no disposición de los fondos durante el primer año, en concreto hasta el 30 de junio de 2023, momento en que el Ayuntamiento ejecutó la disposición del crédito.

A partir de esa fecha, la entidad remitió un cuadro de amortización con las cantidades a abonar en cada semestre. Con esa información, la Tesorería municipal programó los pagos correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2024 y 2025.

Sin embargo, al revisar la documentación, la Tesorería detectó discrepancias en las cifras. Tras comunicarlo a la entidad financiera, ésta reconoció el fallo, y es que el cuadro había sido mal calculado por un error en la aplicación informática utilizada para su elaboración, tal y como han argumentado desde el banco.

El resultado es que el Consistorio debe ahora habilitar casi 132.000 euros adicionales para atender las obligaciones de la amortización de la deuda. Una cantidad que no estaba prevista en los presupuestos municipales y que será cubierta mediante un suplemento de crédito.

Ese desfase supone que el Ayuntamiento debe realizar ahora un ajuste presupuestario para cubrir la diferencia. Por ello, este lunes se eleva a la Comisión de Hacienda esa modificación de crédito de 131.943,65 euros en concepto de suplemento para la amortización de la deuda.

El expediente llegará posteriormente al Pleno de septiembre para su aprobación definitiva, el próximo viernes, día 26.

La pérgola de acceso al pabellón de la Escuela de Gimnasia costó 48.000 euros El Ayuntamiento de Toledo abordará en la Comisión de Hacienda una modificación presupuestaria de 48.398,79 euros destinada a cubrir los costes de una pérgola instalada en el pabellón del Complejo Deportivo de la Escuela de Gimnasia, junto al Parque de las Tres Culturas. Según el expediente, la obra se ejecutó como actuación complementaria al proyecto de rehabilitación del pabellón polideportivo municipal, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con financiación de la Unión Europea y los Fondos Next Generation. Aunque el proyecto inicial contemplaba únicamente la rehabilitación del pabellón, el Ayuntamiento justifica ahora que durante la ejecución se consideró necesaria la construcción de una pérgola independiente, pero complementaria, que sirviera para marcar y dar acceso al pabellón. Como explican, la estructura se levantó en la última fase de las obras, lo que ahora hace necesario habilitar crédito adicional para liquidar los trabajos realizados en el Pabellón 'Gonzalo Pérez de Vargas'.La propuesta será debatida este lunes en la Comisión de Hacienda y se elevará posteriormente al Pleno municipal del mes de septiembre para su aprobación definitiva.