El equipo de cetreros de parque Puy du Fou de Toledo rescatan un buitre negro en Bargas
El animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, donde permanecerá hasta su recuperación y futura puesta en libertad
El renacer del poderoso buitre negro
El equipo de cetreros del parque Puy du Fou España, en Toledo, ha rescatado a un pollo de buitre negro (Aegypius monachus) que se encontraba deshidratado e incapaz de volar en las inmediaciones de la localidad toledana de Bargas.
Tras recibir el aviso, los profesionales del parque se desplazaron hasta el lugar, donde asistieron al ave y avisaron a las autoridades competentes de la Junta de Castilla-La Mancha. Posteriormente, el animal fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, donde permanecerá hasta su recuperación y futura puesta en libertad.
El buitre negro, considerado el de mayor tamaño de Europa, es una especie catalogada como amenazada y su conservación resulta de especial relevancia en la península ibérica.
Desde Puy du Fou España han expresado en un comunicado su deseo de una pronta recuperación del ejemplar y han puesto en valor la labor de sus cetreros, que además de participar en los espectáculos del parque desarrollan una tarea fundamental en el cuidado y preservación de la fauna.
