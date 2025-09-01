Entra en vigor la nueva ordenanza de terrazas de Talavera, que se adaptará a la «realidad actual» de la hostelería

La concejala de Contratación del Ayuntamiento de Talavera, Macarena Muñoz, ha avanzado que este lunes ha entrado en vigor la nueva ordenanza reguladora de la ocupación temporal de terrenos de uso público con terrazas y veladores anejos a establecimientos hosteleros de carácter permanente, tras su aprobación definitiva en pleno y demás trámites administrativos preceptivos.

En rueda de prensa ha resaltado que con esta normativa, el alcalde «ha cumplido su compromiso de modernizar y adaptar la regulación a la realidad actual de la hostelería y de la ciudad», reforzando aspectos como la accesibilidad, la limpieza, la seguridad jurídica de los establecimientos y la convivencia vecinal, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Muñoz ha precisado que la ordenanza introduce mejoras significativas, entre las que destacan la renovación automática de las autorizaciones, «siempre que se cumplan los requisitos»; la posibilidad de combinar mesas altas y bajas según el espacio disponible; el adelanto del horario de apertura a las 8.00 horas; la obligatoriedad de papeleras por cada tres mesas y mini papeleras en cada velador, algo de lo que se encargará el Ayuntamiento para su implantación; y la regulación de sistemas de iluminación y climatización, así como un régimen sancionador «más justo y proporcionado».

A partir de este lunes, los hosteleros interesados podrán acudir al Ayuntamiento para solicitar las autorizaciones correspondientes o resolver cualquier trámite relacionado con la ordenanza. «Esta ordenanza es una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, impulsar la hostelería y dinamizar nuestra ciudad con seguridad jurídica y orden», ha aseverado.

Ha añadido que ha sido un «proceso largo» en el que se han atendido las demandas de la hostelería, actualizando la ordenanza, que era del año 2014, y también se han mantenido reuniones con la federación de vecinos para velar por el descanso de los talaveranos.

