Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

'El entierro del Señor de Orgaz' del Greco, a salvo tras una avería en la climatización en la iglesia de Santo Tomé de Toledo

El agua descendió por la pared hasta la zona de taquillas, afectando únicamente al suelo y a elementos auxiliares del espacio

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

&#039;El entierro del Señor de Orgaz&#039; del Greco, a salvo tras una avería en la climatización en la iglesia de Santo Tomé de Toledo
ABC

ABC

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La parroquia de Santo Tomé de Toledo ha informado de que en la mañana de este jueves se ha producido una avería debido al desencaje de la tubería que alimenta de agua a la máquina de climatización, aunque el cuadro 'El entierro del Señor ... de Orgaz', de El Greco, no ha sufrido ningún daño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app