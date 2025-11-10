Suscribete a
ABC Premium

La EMV promoverá de forma directa en 2026 dos actuaciones que sumarán 53 nuevas viviendas de protección en el toledano barrio de Santa Bárbara

Los presupuestos de la Empresa Municipal de la Vivienda, que han sido aprobados sin votos en contra, incluyen una partida de casi 8 millones de euros para ejecutar ambas inversiones.

La sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Toledo también espera poder construir en la calle Santander

El Ayuntamiento de Toledo sorteará las cinco viviendas del Corral de don Diego con alquileres entre 346 y 644 € al mes

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, flanqueado por el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco, y el gerente de la EMV, José Manuel López
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, flanqueado por el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco, y el gerente de la EMV, José Manuel López

F. Franco

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMV) de Toledo construirá en 2026 un total de 53 viviendas de protección oficial en el barrio de Santa Bárbara. Para ejecutar ambas actuaciones -las primeras de promoción directa desde que en 2011 se realizaran las ... de Azucaica y las existentes en el Calle Navidad-, los presupuestos de esta sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Toledo incluyen una partida de casi 8 millones de euros en el capítulo de inversiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app